Escuchando el ‘susurro’ de los tornados

Unos minutos antes de producirse un tornado la atmósfera emite un sutil ronroneo que solo perciben algunas criaturas, como determinadas especies de pájaros que abandonan el lugar antes de que el viento siembre la destrucción. Desde mediados de la década de 1990 los científicos saben que estas tormentas emiten un zumbido en el infrasonido cercano - entre los 0,5 y los 20 Hz - que se puede detectar hasta una hora antes de que se forme el tornado, pero no ha sido hasta ahora que alguien ha diseñado un sistema para detectar este sonido y predecir su formación.

En una presentación celebrada esta semana en la Reunión Anual de la Sociedad Acústica de Estados Unidos, el equipo de Brian Elbing, de la Universidad Estatal de Oklahoma, ha presentado un nuevo sistema de detección de tornados basado en el infrasonido que les ha permitido detectar uno de estos vórtices con 10 minutos de antelación y predecir su posición y tamaño a unos 15 km de distancia. “Monitorizando tornados desde cientos de kilómetros de distancia, podremos reducir las falsas alarmas y posiblemente incrementar incluso los tiempos de aviso”, explica Elbing. “Y también significa que los cazadores de tormentas no necesitarán acercarse tanto”.

Las células tormentosas comprimen el aire como si fueran un altavoz

Para detectar estos infrasonidos en la atmósfera los investigadores utilizaron tres micrófonos especiales que colocaron en formación de triángulo a una distancia de 60 metros entre ellos. El sistema de análisis permite discriminar el sonido incoherente, como el del viento, y quedarse solo con la señal coherente que se produce de forma constante en las células que desatan los tornados. Estás células producen una onda de presión uniforme, comprimen el aire como si fueran un altavoz y cuanto mayor es la fluctuación mayor es esta presión, de modo que pueden usar las ondas para calcular el tamaño del tornado. Analizando al diferencia mínima de tiempo con que esas ondas llegan a cada uno de los tres micrófonos también se puede determinar su dirección.

Hasta ahora se habían diseñado otros sistemas para predecir la formación de tornados basados en interferómetros - analizando las alteraciones que se producen en un haz de láser, de manera parecida a la detección de ondas gravitacionales. El nuevo sistema basado en ultrasonidos puede revolucionar las predicciones meteorológicas de tormentas, a juicio de sus autores, porque aportaría gran información con un sistema bien distribuido de micrófonos en distintas ubicaciones. En las zonas donde el fenómeno es especialmente frecuente, los detectores podrían ayudar a tomar medidas de precaución con mayor fiabilidad que las actuales. “Dado que el infrasonido es una fuente independiente de datos”, asegura Elbing, “combinándola con los métodos existentes podría contribuir a reducir las falsas alarmas. Hoy en día, el 75% de los avisos por tornados son falsas alarmas y la gente tiende a ignorarlos”. Escuchar con antelación el susurro de los tornados podría ahorrar más de un disgusto.

Referencia: “Monitoring infrasound from a Tornado in Oklahoma", by Brian R. Elbing (175th Meeting of the Acoustical Society of America)