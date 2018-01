Arqueólogos en el glaciar: lo que el deshielo está sacando a la luz

El calentamiento global y el deshielo de placas perennes está revelando y destruyendo una cantidad sin precedentes de registros arqueológicos relacionados con la caza en grandes altitudes y pasos de montaña. Por eso el equipo de James H. Barrett, de la Universidad de Cambridge, lleva años buscando y documentando los objetos que aparecen en las montañas noruegas de Jotunheimen en una carrera a contrarreloj. En un trabajo recién publicado en la revista Royal Society Open Science, él y sus colaboradores presentan el análisis de más de 2.000 artefactos recuperados en la zona, relacionados en su mayoría con la caza de renos y con hasta 6.000 años de antigüedad.

Entre los objetos que el hielo ha dejado al descubierto al retirarse los autores han encontrado decenas de flechas, ropas de la edad de Hierro y de Bronce y restos de esquís y burros de carga. Los autores han analizado hasta 143 de estos objetos con pruebas de radiocarbono, lo que les ha permitido estimar la distribución de estos hallazgos en distintos periodos desde el año 4.000 a. C y tratan de buscar una explicación a las irregularidades en la línea de tiempo. Algunos periodos están llenos de hallazgos mientras que durante otros se produce una misteriosa ausencia de actividad humana para la que aún no tienen explicación.

La caza de montaña aumentó en algunos periodos para compensar el descenso de las cosechas

“Uno de los patrones que más nos ha sorprendido es el posible aumento de actividad en un periodo conocido como la 'Pequeña Edad de Hielo de la Antigüedad Tardía’ (del 550 al 650 d.C)”, explica Barret. “Fue un periodo de enfriamiento; las cosechas pudieron perderse y las poblaciones decrecieron. Sin embargo, y de forma llamativa, los hallazgos en el hielo continúan a los largo de este periodo, sugiriendo quizás que la importancia de la caza de montaña (sobre todo de renos) aumentó para compensar el descenso de las cosechas en tiempos de bajas temperaturas”.

Los autores también han localizado un alto numero de objetos entre los siglos 8 y 10, que reflejan quizá un aumento de la movilidad de la población a través de los pasos de montaña y del comercio, al tiempo que han detectado un descenso de las actividades durante el periodo medieval. “Hay un descenso pronunciado en los hallazgos del siglo 11 en adelante”, asegura Lars Pilø, autor principal del estudio. “En este periodo, la caza del reno con arcos y fechas fue sustituida por técnicas de caza masivas, como las trampas en forma de embudo o con agujeros en el terreno. Este tipo de caza probablemente redujo el número de renos salvajes”.

El hallazgo de todos estos artefactos, concluyen los autores, “es una oportunidad para explorar la interacción durante largos periodos de tiempo entre los humanos y el entorno, así como las variaciones demográficas y socioeconómicas”. Y al mismo tiempo, subrayan, el estudio quiere llamar la atención sobre la necesidad de estudiar estos objetos a tiempo, mientras el calentamiento los pone al descubierto y antes de que se deterioren y se pierda la valiosa información que pueden ofrecernos.

Referencia: The chronology of reindeer hunting on Norway’s highest ice patches (Royal Society Open Science)