La Antártida ha perdido tres billones de toneladas de hielo desde 1992

El comportamiento del hielo sobre la Antártida es uno de los principales indicadores sobre los efectos del calentamiento global en nuestro planeta y la manera en que pueden afectar a los océanos. Se calcula que el hielo y la nieve que se acumulan sobre el continente antártico serían suficientes para elevar el nivel del mar, en caso de deshacerse, hasta 58 metros de altura. Por eso los científicos han prestado especial atención a este lugar durante las tres últimas décadas, a través de los datos procedentes de las observaciones sobre el terreno y desde el satélite.

El deshielo completo de la Antártida podría elevar hasta 58 metros de altura el nivel del mar

Una de las respuestas más completas la ofrece hoy la revista Nature con la publicación de una serie de estudios en los que aportan una panorámica muy precisa de la situación y que indican que el continente antártico ha perdido alrededor de tres billones de toneladas de hielo desde 1992, contribuyendo con ello a la subida del nivel del mar en 8 milímetros. El trabajo es obra del equipo del IMBIE (ejercicio de comparación del equilibrio de la masa de hielo, por sus siglas en inglés) que ha analizado 24 observaciones independientes del hielo desde el satélite entre 1992 y 2017.

El estudio también revela una evolución muy desigual en las diferentes zonas de la Antártida: mientras la zona oriental que presenta muy pocas variaciones, se estima que en la zona occidental la pérdida de hielo se triplicó - pasando de 53.000 millones de toneladas al año a 159.000 millones. La región donde esta pérdida se notó más fue la península antártica, donde se pasó de 7.000 millones de toneladas de hielo perdidas al año a 33.000 millones, casi cinco veces más.

Los autores recalcan que aún se puede mejorar la precisión de estas mediciones de la masa de hielo, añadiendo otros datos obtenidos desde los 90, y recuerdan que entender esta dinámica es esencial para predecir la evolución de estas zonas del planeta y su influencia sobre el delicado equilibrio térmico y de composición de los océanos, cuyo impacto puede ser determinante para el futuro del planeta.

Referencias: Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017 DOI 10.1038/s41586-018-0179-y | Antarctic and global climate history viewed from ice cores DOI 10.1038/s41586-018-0172-5 | The global influence of localized dynamics in the Southern Ocean DOI 10.1038/s41586-018-0182-3 | Trends and connections across the Antarctic cryosphere DOI 10.1038/s41586-018-0171-6 | Choosing the future of Antarctica DOI 10.1038/s41586-018-0173-4