Elrow Town Madrid 2025 cambia de rumbo y se instala en Torrejón de Ardoz

Elrow Town Madrid 2025 ya ha anunciado su nueva ubicación para el festival. Este año, el evento se trasladará al Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, un espacio que abarca más de 80.000 metros cuadrados. Esta elección promete mejorar la experiencia de los asistentes al contar con zonas de sombra, áreas ajardinadas y espacios más amplios. La decisión de cambiar de ubicación busca optimizar la experiencia del público, manteniendo la esencia de ciudad efímera que caracteriza a elrow Town. Este recinto ofrece instalaciones más espaciosas, lo que se traduce en una mayor comodidad para todos los asistentes al festival.

Un nuevo epicentro para grandes eventos

Juan Arnau, cofundador de elrow, afirmó en una rueda de prensa que "el recinto nos permite optimizar la experiencia con zonas más amplias, más verdes y mejor organizadas, asegurando mayor fluidez y comodidad para el público". Arnau destacó que la localización ha sido cuidadosamente seleccionada para mantener la esencia del evento. Además, el traslado a Torrejón de Ardoz no solo posiciona a la ciudad como un nuevo epicentro de grandes eventos, sino que también traerá consigo un impacto económico significativo. Se espera que el festival genere más de 1.500 empleos directos el día del evento. La celebración de elrow Town Madrid no solo atraerá a miles de visitantes, sino que también beneficiará al comercio local, la restauración y el sector hotelero. Durante los 10 días de montaje y desmontaje, más de 500 personas trabajarán en el recinto. Según la organización, "eventos de esta magnitud generan un impacto económico estimado de más de 9 millones de euros en la región, impulsando la hostelería, el transporte y los negocios locales". Este tipo de eventos no solo son un atractivo cultural, sino también un motor económico para las ciudades que los acogen.

¿Qué hace único a elrow Town?

Elrow Town es reconocido como el festival más explosivo de la marca española elrow. Este evento ofrece una experiencia inmersiva donde la música electrónica cobrará vida a través de 8 escenarios temáticos. Se espera la asistencia de más de 33.000 personas, quienes disfrutarán de una fusión de house, techno y tech-house. Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de impactantes instalaciones artísticas y performances interactivas. Elrow Town es mucho más que un simple festival; es un universo de arte y espectáculo que transforma el evento en una experiencia sensorial única. Cada escenario del festival es una obra de arte en sí misma, diseñada en colaboración con artistas contemporáneos. En el recinto, se podrán encontrar acróbatas, zancudos y actores teatrales que interactuarán con el público, convirtiendo cada rincón en un espectáculo inolvidable. Esta fusión de música, escenografía y performance convierte a elrow Town en un mundo de fantasía sin límites. Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en un ambiente donde el arte y la música se entrelazan para ofrecer una experiencia inolvidable. La elección de Torrejón de Ardoz como sede para elrow Town Madrid 2025 representa una apuesta por la mejora continua de la experiencia del festival. La ciudad se prepara para acoger a miles de visitantes, ofreciendo un entorno que combina la modernidad con la tradición. El impacto económico y cultural que este evento traerá consigo es una muestra del potencial que tienen los festivales de música para transformar y revitalizar las ciudades. Elrow Town Madrid 2025 promete ser una experiencia única, donde la música y el espectáculo se fusionan en un entorno inigualable.