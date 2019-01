25.000 profesores que piden cobrar más por investigar colapsan el sistema informático de Ciencia

Miles de profesores universitarios quieren cobrar 100 euros más al mes por sexenios de actividad investigadora acumulados y sus solicitudes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han terminado colapsando el sistema informático del departamento liderado por Pedro Duque.

Se trata de la respuesta masiva a una convocatoria del Gobierno, que busca reconocer la labor de transferencia de conocimiento en todas las disciplinas y no solo en las de carácter tecnológico. El número de solicitudes ha ascendido a más de 25.000 y durante el proceso de aplicación, se produjo un bloqueo en los servicios.

Según ha explicado este martes en la Comisión de Universidades la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, la caída del sistema se debe a que "nos hemos encontrado con unas condiciones en las infraestructuras que son las que son. Tenemos que trabajar con esos mimbres".

La aplicación para solicitar el #SexenioTecnológico no guarda la información que se carga en la página 3: no sé si es un desastre o una tomadura de pelo. @astro_duque @CienciaGob @educaciongob @ANECAinfo @COSCEorg @CrueUniversidad @CSIC @AngelesHerasC hagan algo: es vergonzoso pic.twitter.com/I2fmlu9YbA

Mientras que Heras y su equipo califican la convocatoria de "éxito", los partidos de la oposición y fuentes universitarias plantean un problema más difícil de resolver que el caos informático: cómo se va a pagar esa 'barra libre' de sexenios. Según denuncian, la iniciativa no cuenta con ninguna partida presupuestaria en las cuentas para 2019.

Afinales de septiembre, el departamento de Duque anunció su intención de rescatar el moribundo sistema de retribución a los docentes que investigan y contribuyen a la transferencia del conocimiento adquirido a la sociedad. Entraba dentro de la batería de "prioridades" con las que el astronauta inició su andadura política al frente del ministerio que aunaba Ciencia, Innovación y Universidades.

Parecía imposible, parecía que no iba a conseguirlo, pero sí! He conseguido presentar mi solicitud de sexenio tecnológico digitalmente, tras superar todos los obstáculos, certificados, claves, mensajes SMS al móvil y reinicios de la aplicación. Todavía no me lo creo! Yeah! Done! pic.twitter.com/Ao10EQlsZg