España lidera un proyecto europeo para que las escuelas eduquen en valores

Bullying en las aulas, embarazos no deseados a edades tempranas, padres sometidos a juicios por sus hijos... educar en valores se hace necesario y es una realidad cada vez más urgente no sólo en España, sino también en toda Europa.

Por ello la Unión Europea ha aprobado la financiación del proyecto Added Value Learning for Preeschool Teachers & Pedagogical Coordinators, liderado por laAsociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI) con el que se pretende homogeneizar los sistemas educativos en los grados de Infantil y Primaria, por ratios de edades comprendidas entre los 0 a 3 años, los 3 a 6 y los 6 a 9.

"Vamos a desarrollar una serie de materiales y recursos que capaciten al profesorado a educar en valores en las aulas, independientemente de la asignatura que sea", explica la responsable de comunicación de AMEI, Elvira Sánchez Igual. Actualmente, los currículums están centrados en el desarrollo cognitivo del alumno pero escasean los materiales enfocados al desarrollo socioemocional y de la personalidad. "Los niños carecen de una educación en los valores básicos", asegura.

El propósito es que estos valores no se den solo en las clases de Ética o Religión, sino que se transmitan a través de todas las asignaturas. "Debe de ser algo transversal", aluden desde AMEI.

Hoy en día este tipo de enseñanzas se restringe a realizar acciones concretas en días puntuales, como el Día por la No Violencia y la Paz o a una campaña anual de recogida de alimentos pero "esto debe de cambiar, toda la responsabilidad de la educación en valores cae sobre los padres y pensamos que las escuelas deberían recogerla también", comenta Sánchez.

Nueve países implicados

Al proyecto español se han unido ocho países europeos (Alemania, Italia, Hungría, Croacia, Chipre, Eslovenia, Grecia y Rumanía) que suponen un activo de 100.000 profesores aportando ideas. "Gracias a la investigación previa hemos detectado que debemos trabajar en materiales que persigan la concienciación de los profesores pero también la de los padres, que actualmente suelen priorizar las enseñanzas curriculares a las socioemocionales", manifiesta.

El trabajo, que comenzó a desarrollarse en septiembre de 2017, tiene previsto estar listo en julio de 2018. No obstante, no empezará a caminar hasta el curso 2019. Una vez acabado habrá que editarlo y traducirlo a los 9 idiomas participantes. "Al ser un proyecto con fondos europeos su utilidad abarcará a todos los países miembros, no sólo a los colaboradores. El propósito es que se incluya en los proyectos curriculares de forma normalizada", resaltan desde AMEI.