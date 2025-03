Zaider: "La música salvó mi vida y ahora quiero que llegue a todo el mundo"

El artista cartagenero Zaider (Cartagena, Colombia, 10 de marzo de 1998) ha logrado conquistar al público con su más reciente éxito 'Alma', un tema que, incluso antes de su lanzamiento oficial, ya estaba dando de qué hablar en redes sociales. 'Alma' no solo se viralizó en TikTok con más de 20 mil recreaciones antes de su estreno, sino que en poco tiempo ha superado los 9 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

"La verdad que es algo muy grande, muy bonito. Lograr conectar con muchas almas, con muchas personas, es algo muy gratificante. Esta es una canción que ha sido una gran bendición para mi carrera", confiesa el artista para Vozpópuli. Además, destacó el impacto que ha tenido su música: "Ha tenido un crecimiento increíble en TikTok y en todas las plataformas también. En Spotify estuvimos 'charteando' en 17 países. Es una canción muy bendecida".

Uno de los elementos que han hecho especial a 'Alma' es su colaboración con Kapo, otro artista que ha estado ganando relevancia en la escena musical. Zaider nos contó cómo surgió esta unión: "Él la escuchó en Cartagena y le quedó gustando muchísimo. Luego me dijo que quería sumarse a la canción y la hicimos en Medellín en un estudio junto a Gastar, su productor".

El resultado fue una canción que, según Zaider, los dejó completamente satisfechos: "Cuando la terminamos, estábamos locos. Pero lo más curioso es que ya había un pedazo de la canción que se había filtrado y estaba corriendo en TikTok. La gente lo estaba subiendo mucho".

Zaider: "Alma no es una canción que se dedique dos veces"

La esencia de 'Alma' va más allá de una simple historia de amor pasajera. Zaider explica que se inspiró en relaciones profundas, de esas que resisten el paso del tiempo. "Me inspiré pensando en esas relaciones que no son superficiales, que van más allá, esas que tienen años y que simplemente están por amor, no por lo material".

El mensaje de la canción es claro: "Habla de cómo una persona puede llegar a tocar tu alma con hechos, con detalles, con cosas que van más allá. No es una canción para dedicar a cualquiera. Alma se dedica una sola vez".

Un camino de lucha y sacrificio

Zaider no es un artista que llegó a la industria de la noche a la mañana. Su historia es un reflejo de esfuerzo y perseverancia. "Le digo a ese Zaider que estaba empezando hace años que todo ha valido la pena, que todos los sacrificios han sido necesarios", comentó emocionado.

Desde el 2014 comenzó su carrera con la champeta, un género regional de Cartagena, pero en 2019 decidió apostar por el afrobeat, un sonido con raíces africanas que ha ido ganando fuerza en la música latina. "No ha sido un camino fácil, pero he tenido el apoyo de mis fans y de toda la gente. Ahora estamos viendo los resultados, cada canción que sacamos recibe un respaldo increíble".

Sobre su transición de la champeta al afrobeat, Zaider explicó que "la champeta es el género con el que nací, con el que me crié, el que me enseñó a amar la música. Pero el afrobeat me atrapó porque es un género que exploré, que estudié y con el que me siento muy cómodo. Es un género que viene de África, de Nigeria, y siento que me ha dado muchas oportunidades".

Para Zaider, el auge del afrobeat es algo que está cambiando la industria: "Cada vez salen más artistas apostándole a este género. Es un género que está dando oportunidades a muchos jóvenes que llevan años luchando y creo que ha venido a refrescar el mercado musical".

Zaider: "La música me salvó la vida"

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Zaider habló sobre su origen y cómo la música ha sido su salvación. "Si no fuera por la música, no sé dónde estaría ahora mismo. Probablemente en la calle, la verdad. Vengo de un barrio muy humilde y siento que la música cambió mi vida por completo".

Zaider cree firmemente que cualquier sueño puede transformar una vida si se persigue con esfuerzo. "Con trabajo y constancia, cualquier persona puede cambiar su destino. Este fue el camino que Dios me dio y he sabido aprovecharlo".

Actualmente, el artista está enfocado en seguir creciendo y explorando nuevas oportunidades. "Mi sueño es hacer un gran concierto en la Plaza de Toros de Cartagena, ese es un lugar soñado para mí. Me lo preguntan mucho y yo sé que este año vamos a hacerlo realidad".

Además, ya tiene en mente futuras colaboraciones. "Me encantaría hacer algo con Morad, es un artista que admiro mucho. Justo el otro día salimos de una entrevista y nos encontramos en la calle. Hablamos y quién sabe, quizás pronto hagamos algo juntos". También mencionó a artistas nigerianos como Wizkid, Burna Boy y Rema, quienes han sido una gran influencia para él.

Zaider es consciente de que en la industria musical hay que estar en constante evolución para no quedarse atrás. "Mi mayor miedo es que mi música se estanque, por eso siempre estoy trabajando en nuevos sonidos. Como soy productor, todo el tiempo estoy creando, explorando, viendo qué le gusta a la gente".

Finalmente, el cantante adelantó que vienen más proyectos: "En marzo lanzamos 'Que Sigue', mi próximo sencillo, y luego viene un EP con cinco canciones que se llamará 'Este Zaider'". También confirmó que este verano estará en España, en festivales y llevando su música a nuevos públicos.