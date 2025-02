YouTube cumple 20 años: la plataforma que transformó los videos caseros en una profesión

Hace dos décadas, el 14 de febrero de 2005, tres exempleados de PayPal lanzaron una nueva plataforma con una idea sencilla pero innovadora: permitir que cualquier persona compartiera sus propios vídeos en internet. YouTube nació con la intención de ser un espacio para vídeos caseros, pero rápidamente superó cualquier expectativa y transformó el panorama del entretenimiento digital. Hoy, con más de 14.000 millones de vídeos alojados y cientos de millones de creadores de contenido, la plataforma es una pieza clave en la industria audiovisual y un modelo de negocio multimillonario.



El 23 de abril de 2005, Jawed Karim, uno de los cofundadores, subió el primer vídeo de la plataforma. Titulado 'Me at the Zoo' ('Yo en el zoológico'), el clip de menos de 20 segundos mostraba a Karim frente a una jaula de elefantes en San Diego comentando lo largo de sus trompas. Lo que comenzó como una simple anécdota se convirtió en un documento histórico: hoy cuenta con más de 348 millones de reproducciones y simboliza el inicio de una nueva era.



Desde ese primer clip, YouTube ha evolucionado hasta convertirse en una biblioteca infinita de contenido. En la plataforma se pueden encontrar tutoriales de todo tipo, desde "¿Cómo cambiar una bombilla?" hasta "¿Cómo construir una casa?", así como videoclips musicales, documentales y producciones de gran presupuesto. Incluso, ha servido de trampolín para estrellas como Justin Bieber, Dua Lipa y Ed Sheeran, quienes fueron descubiertos a través de sus vídeos en la plataforma.

El nacimiento de una profesión: ser youtuber

El crecimiento de YouTube también trajo consigo una nueva categoría profesional: el creador de contenido a tiempo completo, más conocido como "youtuber". Este trabajo ha capturado la imaginación de millones de jóvenes en todo el mundo. Según una encuesta de 2019 realizada por Harris Poll y Lego, el 30% de los niños de entre 8 y 12 años dijeron que su profesión ideal era ser youtuber, superando por mucho a otras opciones tradicionales como astronauta.



El caso más emblemático es el de Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, quien ha convertido su canal en una auténtica máquina de generar ingresos. Con más de 360 millones de suscriptores, Donaldson gana entre 600 y 700 millones de dólares al año, según reveló a la revista Time en 2024. Cada uno de sus vídeos, que van desde retos extremos hasta recreaciones de series como Squid Game, genera millones de dólares en ingresos publicitarios y patrocinios.



Sin embargo, el dominio de YouTube no es exclusivo de los creadores individuales. Grandes empresas también han encontrado su nicho en la plataforma. Un ejemplo de ello es el canal indio T-Series, dedicado a la producción musical y cinematográfica, que cuenta con 286 millones de suscriptores y es el segundo canal más seguido de la plataforma.

La competencia acecha

En 2006, apenas un año después de su creación, YouTube fue adquirido por Google por 1.650 millones de dólares. En ese momento, la plataforma aún no era rentable, pero el entonces CEO de Google, Eric Schmidt, la describió como "el siguiente paso en la evolución de internet". El tiempo le dio la razón, y hoy YouTube forma parte del conglomerado de productos de Google con ingresos multimillonarios.



A pesar de su hegemonía, YouTube enfrenta una competencia feroz. Plataformas como Twitch (propiedad de Amazon), Instagram (de Meta) y TikTok (de ByteDance) han atraído a nuevas generaciones con contenidos más cortos y formatos innovadores. Esta última mencionada, en particular, ha puesto en jaque a YouTube con su algoritmo altamente adictivo y su fácil acceso a la viralidad, obligando a YouTube a responder con formatos como Shorts.



A medida que la industria del contenido digital sigue evolucionando, YouTube se mantiene como un referente indiscutible. Lo que comenzó como una simple plataforma para compartir vídeos caseros es hoy un gigante del entretenimiento, una industria en sí misma y el sueño de millones de aspirantes a creadores de contenido. Veinte años después, su impacto en el mundo digital es incuestionable y su historia aún está lejos de llegar a su fin.