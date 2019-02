Woody Allen exige a Amazon Studios 68 millones por incumplir un contrato

El cineasta Woody Allen ha interpuesto una demanda de 68 millones de dólares (59,9 millones de euros) a Amazon Studios por incumplir un contrato mediante el cual se acordó que la compañía produciría cuatro de sus películas. La compañía dirigida por Jeff Bezos ha alegado que no las distribuirá debido a las acusaciones de abusos sexuales vertidas sobre el estadounidense.

De hecho, Amazon ha rechazado el lanzamiento de su película 'A Rainy Day in New York' ('Un día lluvioso en Nueva York'), aunque esté terminada desde hace seis meses.

Según la defensa de Allen, la compañía solo ha dado razones vagas para abandonar el proyecto y para abandonar su promesa de producir otras tres películas, según ha recogido Variety.

En el texto de la demanda, Allen asevera que la empresa ha tratado de "excusarse" de su labor haciendo referencia a "una acusación sin fundamento de hace 25 años". Según afirma, los escándalos sexuales que envuelven al cineasta ya eran conocidas mucho antes de que Amazon decidiese formar parte de sus nuevos filmes. Así, añade, que no hay "ninguna base" para que la empresa rescinda el contrato.

De hecho, según se recoge, en una de las reuniones de los directivos de Amazon con el cineasta ya se trató el tema de los abusos que presuntamente habría cometido. Era diciembre de 2017 y el movimiento 'Me Too' se encontraba en plena efervescencia. La empresa acababa de sufrir un gran golpe por su asociación con Harvey Weinstein y las acusaciones de conducta indebida contra el ex jefe de Amazon Studios, Roy Price.

Allen ha rodado películas todos los años, sin embargo, el pasado 2018 no lo hizo. No conseguía financiación de los estudios, señalado por estas acusaciones

Un mes después, en enero de 2018, el abogado de la compañía, Ajay Patel, decidió aplazar la publicación de la película ya terminada porque podría suponer un varapalo para los estudios y Allen aceptó.

Rescisión del contrato

Sin embargo, cinco meses después, en junio, dicho abogado hizo llegar a Allen su rescisión del contrato con la negativa de producir las tres películas ni lanzar la ya completa. La demanda del cineasta señala que Patel no argumentó con ninguna razón esta decisión.

No obstante, después, los representantes de Amazon afirmaron que cancelaron el acuerdo por las "nuevas acusaciones contra el Sr. Allen, sus comentarios controvertidos y el rechazo de los actores a trabajar junto al director". Esto, aseguraron, fue lo que "frustró" el contrato.

Amazon ya distribuyó otras películas de Allen como 'Wonder Wheel' y 'Café Society' en febrero de 2016, cuando el director ya había sido acusado de abusar sexualmente de abusos.

Esta es solo la última de las consecuencias provocadas por los supuestos comportamientos inapropiados del director. Desde el año 1981, Allen rodó películas cada año, sin embargo, el pasado 2018 no lo hizo. No conseguía financiación de los estudios, señalado por estas acusaciones.

Denuncias por abusos sexuales

Ya en el año 1992, su hasta entonces mujer le acusó de abusar sexualmente de su hija Dylan Farrow, a quien adoptaron juntos. Entonces, el director fue investigado por la Clínica de Abuso Sexual Infantil del Hospital Yale-New Haven y el Centro de Bienestar Infantil del Estado de Nueva York. Ambas instituciones "concluyeron de forma independiente que no se había producido ningún abuso sexual.

Posteriormente, cuando Farrow tenía 32 años, concedió una entrevista para la televisión en la que reiteró los presuntos abusos cometidos por su padre. Aseguró que Allen tuvo estas conductas sexuales cuando ella tenía a penas siete años. Entonces, Allen fue tajante: "Nunca abusé sexualmente de mi hija, como ya concluyeron todas las investigaciones que se realizaron hace 25 años".

La modelo y actriz Christina Engelhardt afirmó haber sido amante de Allen cuando aún era menor de edad y estaba en el colegio

Además de esta acusación, la modelo y actriz Christina Engelhardt afirmó haber sido amante de Allen cuando aún era menor de edad y estaba en el colegio. Aseguró que el cineasta le proporcionaba drogas y la hacía participar en tríos sexuales. Su hijo Ronan Allen, también declaró duramente contra su padre: "Mi padre es un pedófilo".

El propio Allen indicó a la revista People en el año 1976 lo siguiente. "Soy de mente abierta sobre el sexo. No estoy por encima del reproche; en todo caso, estoy por debajo de los reproches. Quiero decir, si me atraparan en un nido de amor con 15 niñas de 12 años mañana, la gente pensaría, sí, siempre lo supe sobre él. Nada de lo que pudiera llegar a sorprender a nadie. Lo admito todo", dijo.