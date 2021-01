'Sexo en Nueva York' regresa a HBO Max con una nueva serie pero, ¿sin Samantha Jones?

Vuelve una de las series más populares de finales de los 90 y principios de los 2000. 'Sex and the City' ('Sexo en Nueva York', en español), basada en la obra homónima de Candace Bushnell y que marcó tendencia hasta hace una década -cuando se estrenó su segunda película-, regresará a la pequeña pantalla con una ficción de HBO Max.

La plataforma de 'streaming' ha anunciado que la serie estadounidense, que llevará como título 'And Just Like That...', contará, además, con los rostros protagonistas de la cinta de los 90: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York).

Sin embargo, lo que parece que será un 'remake' de la historia del creador Darren Star, no contará con un personaje esencial, el de Samantha Jones, o al menos con quien la ha interpretado durante años, la actriz Kim Cattrall, algo que no ha terminado de gustar entre los seguidores de la serie.

No obstante, aunque HBO Max no ha dado una explicación concreta sobre esta decisión de que Cattrall no aparezca en el 'remake', todo apunta a que desde hace años existe un enfrentamiento público entre quien daba vida a Samantha Jones y Sarah Jessica Parker.

Un grupo de mujeres de 50 años

El gigante audiovisual ha informado de que la ficción -la original se puede ver ahora mismo en HBO- seguirá adentrándose en los temas que trató entonces, ambientada en la ciudad de Nueva York, contaba la historia de un grupo de amigas que rozan los cuarenta años. Una comedia de situación en la que el drama, la sociedad y el papel de la mujer eran esenciales.

La principal diferencia en esta ocasión, además de la falta de Cattrall, será que este grupo de mujeres ya no cumplen los 50 años.

Cuántos episodios tendrá

La serie 'And Just Like That...' contará con un total de diez episodios de alrededor de media hora cada uno y comenzará su rodaje en Nueva York a finales de la próxima primavera. La original llegó a contar, en seis años, con seis temporadas y un total de 94 capítulos.

HBO Max aún solo se encuentra disponible en Estados Unidos, pero a partir de la segunda mitad de 2021 pretende llegar al resto de mercados, entre los que estaría España, tal y como contó 'Vozpópuli'.

Premios de 'Sexo en Nueva York'

La ficción se hizo con un premio Emmy a la mejor serie de comedia o musical (2001), mejor dirección para una serie de comedia (2002), mejor actriz principal en una serie de comedia (para Parker) y mejor actriz de reparto en una serie de comedia (para Nixon).

Además, ha ganado ocho Globos de Oro a mejor serie de televisión: musical o comedia (1999, 2000 y 2001), y mejor actriz principal (Parker en cuatro ocasiones) y de reparto (para Jones).

Tráiler de 'Sexo en Nueva York'