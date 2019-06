El postureo de los 'influencers' invade Chernobyl y desata la ira de productor de la serie de HBO

HBO ha emitido recientemente Chernobyl. Ficción dirigida por Johan Renck que con tan solo cinco episodios se ha metido en el bolsillo a la crítica y al público a partes iguales. Es, sin duda, una de las series del año que ha ocupado buena parte de la conversación en redes. Y el éxito, en ocasiones, tiene sus consecuencias y esta vez no ha sido menos.

La semana pasada ya decíamos que, desde el estreno de la serie, las visitas se habían incrementado un 40%.Y junto a ese reducto de curiosos han llegado multitud de los llamados influencers que, atraídos por la ficción de HBO, se han dirigido a Chernobyl, como si de un parque de atracciones se tratase, para poner a punto sus cámaras de vídeo y de fotografía y llenar Youtube e Instagram de imágenes, vídeos y un largo etcétera.

No hay más que que hacer una búsqueda en Instagram para ver cantidad de fotografías, donde el respeto se pierde y se destila morbo y postureo a partes iguales. Y en la plataforma de vídeo más de lo mismo.

Tanto es así que el productor de la serie ha mostrado su indignación a través de su cuenta de Twitter.

"Es maravilloso que #ChernobylHBO haya inspirado una ola de turismo a la zona de exclusión", ha dicho. Pero sí, he visto las fotos dando vueltas. Si usted visita, por favor recuerde que una terrible tragedia ocurrió allí. Compórtate con respeto por todos los que sufrieron y se sacrificaron".

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.