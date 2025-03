Viotti dirige y Capuçon domina a la Orquesta de La Scala en el Ciclo de Ibermúsica

El pasado martes día 4 de marzo, la Orquesta de La Scala de Milán fue la invitada del ciclo de Ibermúsica en el Auditorio Nacional de Madrid. Iba a ser su titular, el grandísimo Riccardo Chailly, quien dirigiera este concierto -lo cual añadía mucho atractivo a la cita, para qué negarlo-. Quien suscribe tuvo oportunidad de escuchar a esta misma orquesta dirigida por el citado Maestro el pasado agosto en San Sebastián y fue una experiencia para no olvidar. Por desgracia, el milanés ha tenido que cancelar su gira europea y ha sido sustituido por el joven director franco-suizo-franco-italiano Lorenzo Viotti, actual director de la Filarmónica de los Países Bajos.

Comenzó el concierto con Quattro versioni originali della Rittirata notturna di Madrid di L. Boccherini sovrapposte e transcritte per orchestra de Luciano Berio. Y el título es tan interminable como fiel a la realidad. En efecto, como rezan las ilustradoras notas de Lorena Jiménez, Berio compuso por encargo esta obra en 1975 precisamente para la Orquesta de La Scala (qué mejor forma de abrir un concierto de esta agrupación, pues, que programarla en Madrid) superponiendo las cuatro versiones que, a causa de la popularidad adquirida, Boccherini escribió de esta Ritirata: la original para quinteto de cuerda y otras tres.

El resultado es una breve partitura, casi tan deliciosa como el original, en la que, en un continuo crescendo, van uniéndose instrumentos hasta alcanzar un enorme tutti orquestal, todo ello sobre un ostinato rítmico de la caja -cuyo uso recuerda inevitablemente al Bolero de Ravel, pero a ritmo de marcha militar en este caso- y que poco a poco se diluye de nuevo, como si estuviéramos esperando el paso de un desfile y lo vemos llegar, deslumbrarnos y seguir adelante hasta perderse.

Lorenzo Viotti. Rafa Martín/Ibermúsica.

Fue un muy agradable comienzo de concierto, muy bien servido en colores y dinámicas por Lorenzo Viotti y los suyos. Digamos, también según las notas de L. Jiménez, que aunque no fue Riccardo Chailly quien estrenó la obra, el director milanés mantenía una especial relación con Berio, lo cual añade un plus a la programación de esta revisitación de la Ritirata.

El joven Lorenzo Viotti proviene de una estirpe de músicos -su padre es el también director Marcello Viotti y su hermana Marina es una estupenda cantante- con una carrera ya importante tras de sí, y más si tenemos en cuenta su edad.

Si de Andris Nelssons dijimos que no era un esteta del gesto, de Viotti diremos que su apariencia y gestualidad destilan elegancia. No puedo obviar su maravilloso frac azul marino hecho a medida que, junto a su grácil silueta, componen una estampa estupenda. También es verdad que lo que se le perdona a un letón, no se le perdona a un franco-italiano, faltaría más.

En cuanto a la eficacia de su forma de dirigir, podemos decir que el resultado es correcto pero no sobresaliente: faltan contrastes, incidir en articulaciones, dinámicas y fraseos, y hay un exceso de atadura rítmica (qué manía con marcar siempre todos los tiempos tienen algunos), pensando más en cada parte del compás que en una pulsación amplia. Por momentos, esto quita un poco de fluidez al discurso.

La segunda obra fue el justamente famoso Concierto para violonchelo y orquesta en Si menor op. 104 de Dvorak, uno de los favoritos de los intérpretes. Hay que decir que no se comprende por qué los violonchelistas no tienen más literatura para solista y orquesta, dado lo maravilloso del instrumento.

Igual es que muchos compositores compartían la opinión de Dvorak -de nuevo me remito a las notas de Lorena Jiménez- de que “como instrumento solista no sirve de mucho: produce un sonido nasal en las notas agudas y un gruñido en las graves”, a pesar de lo cual, al final de su estancia en Nueva York, claudicó y escribió la que es una de sus mejores partituras.

Estrenada el 19 de marzo de 1896 en Londres bajo la dirección del propio compositor, no ha dejado de ser aclamada por el público de todo el mundo.

En este caso, fue el francés Gautier Capuçon quien se enfrentó a este difícil pero vistoso concierto, lo que siempre tiene sus ventajas. Capuçon es sin duda uno de los violonchelistas más famosos del mundo y más activos en escena, tanto en su vertiente solista como en música de cámara.

Hay dos cosas de las que va sobrado Capuçon: de medios y de seguridad en sí mismo. Una cosa arrolladora, oigan. Viotti le saca la cabeza, pero desde el primer compás de la exposición del primer movimiento Allegro quedó claro quién mandaba allí, girándose hacia los instrumentistas que llevaban la voz cantante en cada momento.

Viotti dibujó una buena exposición, clara y rotunda, con una estupenda intervención del trompa solista -buena sección en general- y la entrada de Capuçon fue potente y decidida. Desde el comienzo hizo alarde de un sonido grande y bien proyectado que, en ocasiones, fue en detrimento de cierta redondez.

Pero es una elección, teniendo en cuenta el tamaño de la orquesta en esta obra y su carrera como solista en general. Afinación prácticamente irreprochable en esos pasajes de dobles cuerdas y octavas, control perfecto del arco, un agudo con mucho sonido, pero también unas dinámicas estupendas y de una respuesta inmediata tanto para crecer como para apianar.

Un sonido extraordinariamente grande en los agudos y un fraseo muy bien trazado, aunque un pelín exagerado por momentos, dejaron patente el poderío del francés, a quien Viotti siguió estupendamente en las decisiones tomadas, sin pretender imponerse, con la cortesía de un gran señor.

En el Adagio ma non troppo, Capuçon comenzó su primera frase de forma muy lírica, con un uso muy expresivo del vibrato, recurso que usaría a lo largo de todo el movimiento con mucho tino. Sin embargo, solo cabe achacar -como dio la impresión a lo largo de todo el concierto- un excesivo cálculo en su interpretación.

Donde estuvo realmente magnífico fue en esa multitud de momentos en que el violonchelo establece un diálogo con otro instrumento de la orquesta, en general alguna madera, bien respondiéndose, bien acompañándose. Pareció incidir mucho en ese carácter casi camerístico de esos momentos, con verdadero acierto.

Muy bien las trompas en ese episodio central, bastante comprometido. Capuçon estuvo francamente bien en ese breve pasaje a modo de cadencia, en la que cantó estupendamente las dos voces, y en toda la sección final del movimiento, con esas largas notas sostenidas en las que, de nuevo, volvió a jugar con el vibrato.

Impecables las dinámicas en este extendido final, con ese pianissimo, crescendo sobre el trino y el subsiguiente diminuendo que cierra el movimiento, en el que Viotti y la orquesta acompañaron con buen gusto y complicidad.

Tercer movimiento: Capuçon en plenitud

En el tercer movimiento, Capuçon se explayó de nuevo demostrando su dominio técnico de la obra y también su búsqueda de ese entendimiento -desde la superioridad, conste- con la orquesta.

Hubo algunos momentos especialmente logrados, como el instante en mitad del movimiento en el que, mediante el uso del arco y la ausencia de vibrato, hizo una breve imitación de la zanfoña en ese canto popular del tema acompañado por el clarinete. También fue preciosa la línea cantada junto al concertino.

El movimiento estuvo muy bien rematado, con un puntito un tanto exhibicionista, pero es que Gautier se tenía que haber apellidado Loréal. Porque él lo vale.

Un gran bravo a Viotti por no haber entrado en una lucha de titanes y haber servido lo mejor posible a un solista que tiene una interpretación absolutamente instalada.

El gran triunfo obtenido llevó a Capuçon, en un bonito gesto, a interpretar junto a la sección de cuerdas graves de la orquesta un arreglo del lied Lasst mich nicht allein también de Dvorak. En esta interpretación, los violonchelos se empeñaron a fondo y la estrella de la velada dio rienda suelta (aún más) a su vena de director, logrando el momento más emocionante y sincero de su intervención.

Segunda parte: Prokofiev y su Romeo y Julieta

En la segunda parte, otra obra de esas que siempre agradece el público por su calidad, colorido y variedad: una selección de las suites del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev.

En este caso, se programaron inicialmente diez movimientos para el lucimiento de la orquesta, aunque Viotti eliminó Baile de las doncellas con lirios.

Comenzó por el archiconocido Montescos y Capuletos (en general detesto que se utilice música clásica para la publicidad, pero aquel Egoïste de Chanel con las contraventanas abriéndose y cerrándose a ritmo ruso-veronés fue una genialidad en su día).

Le siguieron Danza matutina, La calle despierta, Romeo y Julieta, La muerte de Teobaldo, Romeo y Julieta antes de partir, Serenata matutina, Romeo ante la tumba de Julieta y Muerte de Julieta.

Ese comienzo, entre turbador, terrorífico y un poco sideral, fue bien ejecutado tanto en timbres como en contrastes. El tema tan conocido estuvo bien dosificado en carácter, entre solemne, marcial y elegante, aunque lejos de algunas brutalidades en las que algunos incurren.

El segundo tema, mucho más lírico, fue hermosamente dibujado por la flauta. Sin embargo, la tendencia de Viotti a marcar casi sistemáticamente cada tiempo del compás en lugar de privilegiar una pulsación más amplia y flexible le restó un poco de vuelo.

Muy bien en general los solistas de oboe, clarinete, fagot, saxofón y los metales graves. Uno de los mejores momentos de la orquesta estuvo en la Danza matutina, interpretada con gracia, jocosidad, a tempo giusto y con un buen balance entre las secciones.

En La calle despierta faltó un poco más de intensidad en las articulaciones en general, aunque los solistas de madera cumplieron bien.

Romeo y Julieta: lirismo y drama

Muy bello resultó el comienzo de Romeo y Julieta, escena del balcón, donde se alcanzaron las mayores cotas de lirismo y donde quizá Viotti obtuvo el mejor equilibrio orquestal y la mejor gestión de la tensión dramática. Magnífica realmente la sección de violonchelos, con algún momento de elegante arrebato respondido adecuadamente por los violines.

La secuencia más frenética de La muerte de Teobaldo fue bien ejecutada por los violines, pero esa segunda parte mucho más rítmica y dramática careció de nuevo de un fraseo más amplio en favor de una verticalidad rítmica impuesta por la batuta. Además, un escaso balance de planos sonoros entre las secciones provocó cierto ahogo de la cuerda.

En Romeo y Julieta antes de partir, a pesar de la buena labor de los solistas -especialmente los de viola, clarinete y flauta- y de la cuerda, faltó de nuevo cierta emoción lírica. Tras la más ligera y comprometida Serenata matutina, la tensión dramática y emocional de Romeo junto a la tumba de Julieta no alcanzó las cotas que habría debido. Una Muerte de Julieta bien ejecutada pero un poco rígida en la dirección cerró la suite, que obtuvo un gran éxito.