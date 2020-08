La batalla por encontrar una vacuna para la covid-19 tendrá una serie en HBO

La búsqueda de una vacuna contra la covid-19 se está convirtiendo en la prioridad de muchos países, un hallazgo que, además de ser necesario para la cura de la enfermedad, se está transformando en un arma política de países como Rusia o Estados Unidos. Con este hecho como protagonista, la cadena estadounidense HBO estrenará una serie basada en el libro 'The First Shot' ('La primera vacuna'), aún sin publicar.

HBO ya conoce qué es el éxito gracias a miniseries que tratan hechos históricos reales, como 'Chernobyl', así como las que hablan de situaciones políticas y sociales a prior inverosímiles pero que podrían ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, como 'Years and Years'.

Ahora, la creadora de una de las ficciones más relevantes de la última década, 'Juego de Tronos', será la responsable de otra miniserie, esta vez basada en la búsqueda de la vacuna para el coronavirus.

'The First Shot' es un libro de no ficción que está escribiendo el periodista de Los Ángeles (California, EEUU) Brendan Borrell. Una obra de la que se sabe poco más allá de una breve descripción en su página web, una historia que se trasladará a la pequeña pantalla de la mano del guionista, director y actor estadounidense Adam McKay ('Vice', 'La gran apuesta', 'Ant-Man'), quien ya trabaja con HBO en diversos proyectos.

Carrera mundial por la vacuna del coronavirus

En su página se puede leer: "Estoy escribiendo un libro narrativo de no ficción sobre la carrera mundial por la vacuna contra el coronavirus, las compañías que arriesgan todo para ganarlo, la ciencia fascinante y a veces sorprendente en la que se basa, y los desafíos que se presentan en torno al acceso y la seguridad".

McKay ganó el premio Oscar a mejor guion original gracias a la película 'La gran apuesta' (2015), que contaba con rostros como los de Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt en su reparto.

Como director, el estadounidense ha encabezado el 'late night' 'Saturday Night Live' entre los años 1995 y 2001; 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' (2004); 'Step Brothers' (2008); 'La gran apuesta' (2015); y 'Vice' (2018).

Una serie sobre 'Parásitos'

Por otro lado, el cineasta tiene varios proyectos con la plataforma de 'streaming', entre ellas, una ficción ya anunciada sobre Los Angeles Lakers de la década de 1980; así como otra sobre Jeffrey Epstein, de la que Netflix ya lanzó un documental el pasado 27 de mayo, titulado 'Filthy Rich' ('Asquerosamente rico'), acerca de su red de abusos sexuales.

Además, se espera una adaptación para la pequeña pantalla en forma de serie estadounidense de la cinta surcoreana de Bong Joo-ho 'Parásitos' ('Parasite'), que arrasó en los últimos premios Oscar con un total de cuatro 'estatuillas', entre ellas las de mejor película, mejor guion y mejor director.