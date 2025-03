Una odisea moderna: El regreso de L.A.

L.A. regresa a la escena musical con A Modern Odyssey tras cinco años de silencio discográfico. Conocido por su capacidad para reinventarse y su profunda conexión con la música, Luis Alberto, vuelve con un álbum que refleja su evolución personal y artística.

Este proyecto marca un punto de inflexión en su carrera, donde explora nuevos sonidos y comparte las experiencias que lo han transformado. "Es un viaje en todos los sentidos: personal, musical, emocional", nos cuenta en una entrevista realizada para Vozpópuli, con una mezcla de entusiasmo y reflexión.

El regreso de L.A. a la industria musical con su nuevo álbum A Modern Odyssey marca un momento de transformación personal y profesional. Luis reconoce que "por mucho que desaparezcas, eso siempre está ahí, el gusanillo siempre está ahí". Durante este período, su vida personal y las circunstancias globales, como la pandemia, influyeron en su decisión de alejarse temporalmente de los escenarios. A pesar de la pausa, la pasión por la música nunca desapareció: "La sangre me seguía bombeando. Creación, estudio, ensayos, gira, escenario, público, todo eso siempre está ahí bombeando".

En nuestra conversación, Luis compartió cómo este tiempo lejos del foco le permitió reencontrarse consigo mismo y redescubrir su amor por crear. "Hubo momentos de duda, claro, pero siempre volvía a escribir, a experimentar. Al final, entendí que esto no es solo un trabajo, es parte de quién soy", confesó con una sonrisa que se pudo intuir a través del teléfono, que reflejaba tanto nostalgia como entusiasmo renovado.

A Modern Odyssey: La metáfora de un viaje

El título del álbum, A Modern Odyssey, refleja esta experiencia de cambio y adaptación. Luis explica que simboliza los desafíos de navegar en una industria que ha evolucionado rápidamente: "Es la odisea moderna que estamos viviendo en estos momentos. Es donde en teoría tengo que torear, que es muy complejo". El artista, que comenzó con su proyecto en 2004, describe el panorama actual como agotador, donde ya no basta con crear buena música; ahora se requieren múltiples habilidades y una presencia constante en plataformas digitales: "Ahora requieres de muchas herramientas que prácticamente las compañías no te ofrecen, pero sí te lo ofrece un chaval de 15 años en su casa con un TikTok. Y es inaccesible porque yo tengo 46 años y yo no salgo de marcha con chavales de 16. Estamos obsoletos".



Autora, Alicia Blanch

Para Luis, el álbum es más que una colección de canciones: es un testimonio de resistencia y adaptación. "Quería capturar esa sensación de estar siempre en movimiento, de no poder quedarte quieto porque el mundo no se detiene", explicó con una intensidad que dejaba claro cuánto le importaba este proyecto.

Uno de los aspectos que más le ha sorprendido de la industria es la velocidad de consumo: "Es lo más voraz, lo más peligroso y lo que aplaca más la creatividad". A pesar de estas dificultades, Luis mantiene su enfoque en la autenticidad: "Lo que tengo que hacer es no perder de vista mis inicios, lo que yo soy, que soy un cantante y un compositor de canciones, fin".

En la entrevista, Luis se mostró reflexivo al hablar sobre el impacto de las plataformas digitales en la creatividad: "Es una espada de doble filo. Por un lado, tienes una conexión directa con el público; por otro, esa necesidad de estar siempre presente puede desgastarte". Sin embargo, su determinación por preservar su esencia artística permanece inquebrantable.

Una exploración y transformación sonora

En cuanto al sonido del álbum, Luis ha dado un giro radical hacia la electrónica y la programación. Este cambio surge tanto de la necesidad de explorar como de adaptarse al contexto actual: "Me lo he podido permitir. Y lo he hecho desde el principio". A pesar del riesgo, el artista se muestra satisfecho con el resultado: "Por ahora te diría que creo que vamos bien y que la recepción está siendo positiva". La experimentación fue un proceso gradual que se consolidó a finales de 2023, inspirado por artistas como Tyler, The Creator, Kendrick Lamar y Billie Eilish. La decisión de cambiar se convirtió en una consigna en el estudio: "La palabra cambio la escribimos con fosforito en la libreta, hizo como, vale, vamos para allá".

Este enfoque experimental no fue solo una elección estética, sino una necesidad creativa. "Sentía que si no me arriesgaba ahora, ¿cuándo lo haría?", comenta Luis con convicción. La influencia de artistas vanguardistas le dio la confianza para explorar territorios desconocidos y desafiar las expectativas.



Autora, Alicia Blanch

El proceso de selección de las canciones fue intuitivo, priorizando las últimas composiciones que reflejaban la nueva dirección del álbum. "Estas últimas 15, 12 canciones, ya fueron las que veíamos que eran diferentes y que tenían cohesión entre ellas y que tenían un nexo". Entre las canciones del álbum, destaca Capri, una pieza que sufrió una transformación significativa durante la producción: "Pensamos: '¿Y si la metemos en el pack de las nuevas con un poco ese sonido y experimentamos un poco?'".

Luis describió cómo dejó que la intuición guiara el proceso creativo: "No quería forzar nada. Las canciones que resonaban con este nuevo capítulo fueron las que se quedaron". Esta libertad le permitió capturar la esencia del momento y traducirla en un álbum honesto y emocionalmente complejo.

Un espectáculo renovado

En cuanto a los directos, Luis se muestra entusiasmado con la nueva propuesta escénica, que combina un enfoque más experimental con el repertorio clásico. "Hemos cogido las canciones clásicas, hemos cogido el repertorio clásico, le hemos dado una vuelta, lo hemos llevado al sonido actual". Este nuevo enfoque ofrece una experiencia más rica y variada para el público: "Es un riesgo total y absoluto. Técnico y de público y de todo, pero es que si no es lo que te decía: ahora, si sigue la pasión y sigue estando ahí esa chispa...".

La energía de Luis al hablar de los conciertos era palpable: "Es como empezar de nuevo, pero con toda la experiencia acumulada. Quiero que la gente sienta algo diferente, que se sorprenda". Esta ambición de ofrecer algo único es lo que impulsa cada aspecto de su regreso a los escenarios.

Autora, Alicia Blanch

Más que música, una forma de vida

Con A Modern Odyssey, Luis demuestra que su amor por la música sigue siendo el motor principal de su carrera. A pesar de las dificultades y los cambios en la industria, su compromiso con la creación auténtica y su deseo de seguir explorando lo impulsan a continuar. "Me sigue pesando más el amor a la música y eso hace que esto sea más llevadero".

En sus propias palabras, "Esto no es solo un álbum, es un capítulo más de un viaje que no quiero que termine nunca". Con esta nueva etapa, L.A. no solo reafirma su lugar en la música, sino que también invita a su audiencia a acompañarlo en una odisea moderna llena de descubrimientos y pasión.