El coronavirus contagia al cine mundial: las pérdidas se cifran en más de 5.000 millones

La alarma creada por el brote del Covd-19, conocido como el coronavirus, ha llegado a todos los ámbitos, también al sector audiovisual y cultural. Con motivo del protocolo a seguir tras la propagación de este virus, ya se han cancelado estrenos de superproducciones de Hollywood, se han cerrado cines y se han suspendidos festivales. Esta crisis habría supuesto hasta el momento pérdidas de más de 5.000 millones de dólares.

El coronavirus ya había provocado que multitud de aerolíneas hayan tenido que cancelar sus vuelos, que se hayan cerrado colegios, universidades e institutos o que no se pueda entrar en monumentos tan relevantes como el Duomo de Milán (Italia). En esta ocasión, ya se habría perdido unos 4.490 millones de euros por el impacto del brote en el sector audiovisual.

En 2019 se obtuvieron más 31.000 millones de dólares (unos 27.865 millones de euros) de taquilla a nivel mundial. Sin embargo, según las cifras publicadas por el medio especializado 'The Hollywood Reporter', los analistas ahora calculan que la recaudación ha caído drásticamente y ya se habrían perdido 5.000 millones (alrededor de 4.490 millones de euros) a causa del Covid-19.

No solo los estrenos de las últimas películas se verán afectadas, sino que en un mercado tan relevante para el sector audiovisual como es el asiático, ha ido viendo cómo sus salas se han ido cerrando como método de prevención.

China, segundo mercado de películas más grande

En concreto, China es el segundo mercado de películas más grande del mundo y allí, desde que comenzó el brote, han cerrado más de 70.000 salas de cine. De las pérdidas mencionadas, se calcula que el país asiático haya contribuido con unos 2.000 millones de dólares (1.796 millones de euros).

Además, de este escenario, en Italia, otro de los focos más relevantes del brote donde ya se han cerrado colegios y universidades, se calcula que casi la mitad de los cines del país también han suspendido su actividad.

En el caso de Corea del Sur, que se trata del quinto mercado de películas más grande del planeta, los cines permanecen abiertos pero la asistencia ha bajado un 80% desde 2019 y la situación es bastante similar en Oriente Medio, Japón y Reino Unido, señala el medio estadounidense.

Estrenos de películas y eventos cancelados

Asimismo, ya se ha confirmado que habrá varias películas que tendrán que esperar para ser estrenadas. Es el caso de, por ejemplo, la última cinta de James Bond, 'No Time to Die', que no verá la luz, previsiblemente, hasta finales de 2020, cuando estaba prevista para el próximo 2 de abril (en España).

Tampoco se podrá ver aún la esperada nueva película en acción real de 'Mulán', siguiendo con la tendencia del gigante Disney de recuperar cintas clásicas para hacer su versión en 'carne y hueso'. La historia de la superheroína Fa Mulan y la salvación del imperio chino iba a estrenarse el próximo 27 de marzo, sin embargo, también tendrá que esperar.

Presentación de Disney+

El gigante Disney también ha decido cancelar el importante evento que iba a celebrarse el 5 de marzo en Londres con motivo de la presentación de su plataforma de series y películas en Europa, Disney+ (llega a España el 24 de marzo). En su lugar, la compañía de Mickey Mouse hará una demostración a miembros de la prensa, pero con un grupo mucho más reducido de personas.

No son las únicas, hace ya unas semanas se confirmó que se suspendía el rodaje de la séptima película de 'Misión Imposible', ya que parte de las escenas eran en Italia.

Por otro lado, festivales de la industria cultural como el mercado televisivo MIPTV y el evento Canneseries, que se iban a celebrar en Francia del 30 de marzo al 2 de abril, han sido suspendidos.