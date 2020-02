El ganador de un Oscar que predijo que lo sería y pidió ayuda en las redes sociales

Estar nominado a los premios Oscar es un sueño para todos los profesionales del mundo audiovisual, hacerse con una 'estatuilla' es casi impensable. Sin embargo, hay un creador que ya predijo en 2016 que iba a llevarse el galardón y tuvo que pedir ayuda en las redes sociales para poder estrenar su corto.

Matthew A. Cherry acaba de llevarse el Oscar a mejor corto de animación gracias a 'Hair Love', del que ha sido director y guionista y que ha coproducido con Karen Rupert Toliver.

'Hair Love' cuenta la historia de un hombre que debe peinar a su hija por primera vez.La actriz Issa Rae ('Insecure', 'Little') pone voz a la madre de la pequeña Zuri, de siete años.

Lo curioso de la historia llega en el año 2016, cuando Cherry escribió un mensaje en su perfil de Twitter. "¿Algún artista 3D me sigue? Tengo una idea de cortometraje digna de un Oscar. Contactad conmigo", decía en el texto al que acompañaba una imagen del corto.

Any 3D artists follow me? I got an Oscar worthy short film idea to go with this image. Get at me 😳 pic.twitter.com/aj5IAzisJn