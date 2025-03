Un tributo a U2 desata la locura en el Metro de Madrid

La actuación se ha vuelto viral en redes sociales. Los usuarios que este lunes se encontraban en la estación de Plaza de España no creían lo que estaban viendo. ¿Se encontraba U2 tocando en el metro de Madrid? La realidad es que este tributo a la mítica banda forma parte de una serie de actividades que se están llevando a cabo en Madrid con motivo de San Patricio. Los artistas Pavel Sfera y Steve Richards han sido los encargados de realizar este concierto que ha desatado la locura entre los fans del grupo.



Además, a lo largo de toda la semana, los usuarios de Metro podrán disfrutar de música y danzas tradicionales irlandesas en la estación de Gran Vía, a cargo de la UCD Dance Society. La estación, además, estará iluminada en color verde durante los próximos días y vestirá sus pórticos de acceso con vistosos tréboles (símbolo de San Patricio y de Irlanda). Estos tréboles también decorarán la estación de Callao. Todas estas actividades forman parte de la III Semana de Irlanda, una iniciativa de Turismo de Irlanda, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Irlanda.



Esta no es la primera vez en la que el suburbano madrileño se suma a la organización de la festividad de San Patricio. El pasado año, el gaitero gallego, Carlos Núñez, actuó en la estación de Plaza de España. En 2023, por su parte, hubo una actuación de Sharon Corr, integrante del grupo The Corrs y la estación de San Bernardo, tiñó su rombo de verde esmeralda y añadió “San Patricio” a su nomenclatura habitual.

Historia de San Patricio

Cada 17 de marzo, fecha que coincide con el fallecimiento del patrón del país en el año 461, millones de personas salen a las calles de todo el mundo para conmemorar este día en su honor. Además, el verde y el trébol están asociados tradicionalmente al santo ya que, según la leyenda, utilizó esta planta como metáfora de la Santísima Trinidad cuando introdujo el cristianismo en la isla.