'Star Wars' revela el tráiler final de su última película y bate récord en preventa de entradas

Se ha hecho esperar pero el esperado tráiler final de Star Wars - Episode IX: The Rise Of Skywalker ya está aquí. La sagaSkywalker está a punto de concluir y la madrugada de este martes han salido a la luz las últimas imágenes ante la expectación de millones de seguidores. El último avance de la cinta que se estrenará el próximo diciembre ya cuenta, en apenas cinco horas, con dos millones de reproducciones.

No solo eso, la historia de George Lucas de la mano del cineasta J. J. Abrams, ya ha logrado el récord de preventa de entradas para poder ver el filme en las salas de EEUU. En una hora, la cinta consiguió que se compraran un 45% más que en la preventa de Avengers: Endgame -la última de Vengadores-, que hasta ahora es la película más taquillera de la historia.

La última entrega de Star Wars llega a la gran pantalla el próximo 20 de diciembre

La mañana de este martes ha amanecido, como era previsible, con todos los términos de la saga como trending topic en Twitter, y las redes ya las copan las nuevas imágenes de la película de Lucas.

En el tráiler aparece Rey (a la que da vida la actriz Daisy Ridley) corriendo por una jungla y preparándose para luchar contra Kylo Ren (interpretado por Adam Driver). "La gente sigue diciéndome que me conoce. Nadie lo sabe", asegura Rey en el clip. Además, puede verse como Rey y Kylo acaban con la máscara de Darth Vader.

Estreno de 'Star Wars - Episode IX: The Rise Of Skywalker'

La última entrega de Star Wars se estrena en la gran pantalla el próximo 20 de diciembre y con ella, se cierra la saga original iniciada allá por 1977.

Nuevo póster de 'Star Wars - Episode IX: The Rise Of Skywalker'

Sin embargo, el último tráiler del filme no ha llegado solo, además de este, los creadores han presentado el nuevo póster de Star Wars - Episode IX: The Rise Of Skywalker, que ya está dando la vuelta al mundo.