"Una decisión equivocada es mejor que la indecisión", esto se puede escuchar en la mítica cinta que tantos catalogan como una de las mejores series de la historia. No se puede saber si será una buena o una mala decisión recuperar la historia para un nuevo filme, pero lo cierto es que la precuela de 'Los Soprano' está cada vez más cerca.

Este martes saltaba la noticia, ya hay tráiler de la película 'The Many Saints of Newark', la esperadísima precuela de la ficción 'Los Soprano', que protagonizaron, entre otros, James Gandolfini (Tony Soprano), Edie Faco (Carmela Soprano), Lorraine Bracco (Dra. Jennifer Melfi), Jamie Lynn Singler (Meadow Soprano) y Michael Imperioli (Christopher Moltisanti).

La continuación -en este caso, origen- de la serie, que se emitió entre los años 1999 y 2007, presenta ahora el primer avance, con un tráiler del filme, que se estrenará el próximo 1 de octubre en cines y en la plataforma HBO Max.

En las primeras imágenes de 'The Many Saints of Newark', se ve a un Tony Soprano adolescente en las calles de Nueva Jersey (EEUU). Tony no tiene demasiado interés por el instituto y las peleas comienzan a ser su día a día hasta que se adentra en los negocios mafiosos de su familia.

"Las leyendas no nacen: se hacen", dice el avance de algo más de dos minutos y que finaliza con la conocida música de la cabecera de 'Los Soprano'.

Imagen de la serie original 'Los Soprano'. HBO.

La cinta no solo promete rememorar la casi década de capítulos de la ficción creada y producida por David Chase y HBO y emitida por el canal por cable.

El hijo del Soprano original

La película contará con el hijo del propio Tony Soprano de la serie original para dar vida al protagonista en su versión adolescente. Así, Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini, interpreta a un joven Soprano en la década de los 60, donde los enfrentamientos entre afroamericanos y e italianos en Newark (EEUU) eran habituales.

Además del joven Gandolfini, el reparto contará con Alessandro Nivola ('Disobedience'), Leslie Odom Jr. ('Hamilton'), Jon Bernthal ('The Walking Dead'), Corey Stoll ('House of Cards'), Billy Magnussen ('Made for Love'), Michaela De Rossi ('La tierra de la suficiencia'), John Magaro ('The Umbrella Academy'), Ray Liotta ('Algo salvaje') y Vera Farmiga ('Up in the Air').

Tráiler de la precuela de 'Los Soprano'