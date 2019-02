Frozen 2: Disney estrena el primer adelanto de la película que se estrenará en noviembre

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven vuelven en noviembre. Esta es la fecha elegida por Disney para lanzar la segunda parte de la exitosa Frozen. Pero para que la espera no se haga tan larga, la compañía ha lanzado este miércoles el primer adelanto de lo que será la vuelta de la princesa de hielo.

En el adelanto de Frozen 2, de casi dos minutos, se puede ver a Elsa en una playa desierta intentando, sin conseguirlo, atravesar el mar utilizando sus poderes, que consisten en poder convertir el agua en hielo. Además, también trae la vuelta de los otros protagonistas de Frozen.

Frozen 2, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, se estrenará en los cines durante el mes de noviembre de 2019 y se espera que supere en recaudación a la primera entrega (que obtuvo una recaudación millonaria de 1.200 millones de dolares). Además, la primera parte de Frozen consiguió dos premios Oscar, por Mejor Película Animada y como Mejor Canción Original por Let It Go (en España se tradujo por ¡Sueltalo! y fue interpretada por Idina Menzel).