'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, semifinalista de los premios Oscar 2020

"Nací en una mala época para España, pero realmente buena para el cine". Esta es una de las citas que mejor definen a uno de los cineastas más relevantes de este país. El manchego Pedro Almodóvar afirmaba esto hace unos años y ahora puede decir que vive uno de los mejore momentos de su trayectoria. Lo hace con su película más personal, que la Academia de Hollywood ha seleccionado como semifinalista para los premios Oscar 2020.

La última cinta del director español, Dolor y gloria, ya ha sido reconocida por la crítica nacional, la internacional y por la taquilla, que ha recaudado más de cinco millones de euros en España y es una de las reinas en EEUU. Ahora, Hollywood ha decidido que sea una de las semifinalistas para competir por las estatuillas a mejor película internacional y a mejor banda sonora.

A principios de septiembre se dio a conocer que entre las candidatas españolas (Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar; Buñuel en el laberinto de las tortugas, la ópera prima de Salvador Simó; y la última de Almodóvar), finalmente sería la protagonizada por Antonio Banderas la que aspiraría a ganar algún Oscar.

Este lunes, la Academia hacía público el primer corte que, finalmente, ha pasado la cinta de Almodóvar -que ya cuenta con dos estatuillas-. Ahora, habrá que esperar hasta el próximo lunes 13 de enero para saber quiénes serán los nominados definitivos a los premios más deseados del cine, que se celebran el 9 de febrero en el teatro Dolby en Los Ángeles (EEUU).

Aspira a la nominación a la mejor banda sonora original, donde competirá contra 'Avengers: Endgame', 'Frozen II', 'Joker' o 'Star Wars: The Rise of Skywalker'

Si la película de Almodóvar es seleccionada será la única película hispanohablante, ya que ahora ha logrado ser la única en esta lengua en superar el corte por el que la Academia preselecciona a diez candidatas, entre un total de 91 aspirantes extranjeras.

Se han quedado fuera varias películas latinoamericanas como la colombiana Monos, de Alejandro Landes; la brasileña A vida invisível de Eurídice Gusmão, de Karim Aïnouz; o la argentina La odisea de los giles, de Sebastián Borensztein.

Además, aspira al premio a la mejor banda sonora original gracias a las composiciones de Alberto Iglesias, que se hará con su cuarta candidatura al Oscar si al final logra la nominación. En este apartado, la cinta española competirá contra Avengers: Endgame, Frozen II, Joker o Star Wars: The Rise of Skywalker.

Mejor película del año para 'The New York Times'

Que es un buen año para el manchego es indudable, ya que esta noticia llega tan solo una semana después de que los antecesores de los Oscar, los Globos de Oro, nominaran a la producción a mejor película de habla no inglesa y a la de mejor actor protagonista al malagueño Antonio Banderas en su próxima edición, la 77.

También llega días después de que un el periódico cabecera estadounidense The New York Times la haya catalogado como la mejor película de 2019 por encima de otros títulos aclamados como Érase una vez... en hollywood (One upon a time... in Hollywood, en inglés), El irlandés (The Irishman) o Parásito (Parasite).

La reputada crítica del séptimo arte Manohla Dargis ha tildado la última creación de Almodóvar como una "obra maestra melancólica y profundamente sentida". "El director de cine se enfrenta a su propia mortalidad, despierta el deseo y transforma la rabia en arte", reza.

Cuántos premios Oscar tiene Pedro Almodóvar

Almodóvar ya cuenta con dos premios Oscar por Todo sobre mi madre (1999) y Hable con ella (2002), aunque también recibió el reconocimiento de la Academia de Hollywood con una nominación en 1988 gracias a Mujeres al borde de un ataque de nervios.