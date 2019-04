Las muertes más impactantes y sorprendentes de 'Juego de tronos'

La espera se ha hecho larga, pero ya ha llegado a su fin. Este lunes se estrena en HBO la octava y última temporada de Juego de tronos y con ella termina una de las sagas más sangrientas y con más muertes de la historia de la televisión.

Desde que uno comienza a ver la serie es consciente de que no puede encariñarse con ninguno de los personajes. Pronto comienzan a morir de formas crueles y espontáneas, sin esperarlo.

Sin embargo, hay algunos que se llevan la palma. Algunos de los intérpretes a penas salen en la serie, aunque pongan rostro a personajes realmente importantes en la trama de la serie.

*A partir de aquí hay muchos 'spoilers'

Las hasta ahora siete temporadas de Juego de tronos han dejado casi una treintena de muertes. Desde las más repentinas como la del padre de los Stark, Eddard (intepretado por Sean Bean) hasta una de las quizá más ansiadas, la de Ramsey Bolton (Iwan Rheon).

Sin olvidar otras que marcaron sin dudar al espectador como la cruenta muerte de Oberyn Martell (Pedro Pscal) y la del pequeño Tommen Baratheon (Dean-Charles Chapman).

A unas horas de que se estrene la última temporada, Vozpópuli recuerda las 28 muertes más destacadas de la saga.

Eddard 'Ned' Stark (Sean Bean)

Su papel era muy relevante, el pilar de los Stark. Tres hijos biológicos y una de las familias más fuertes de los siete reinos. La de Ned fue una de las primeras muertes impactantes de la saga. Una decapitación y dos hijas pequeñas (Arya y Sansa) que observa el cruento espectáculo. El padre de los Stark fue acusado de traición por Joffrey y su hija Sansa fue obligada a ver su cabeza en un pica de los Baratheon.

Viserys Targaryen (Havy Lord)

Si se habla de muertes impactantes esta es una de las que se lleva la palma. El hermano de Daenerys jugó con fuego, nunca mejor dicho. Esta es una de las deseadas por el espectador. Una persona cruel y que se aprovecha de su familia para sacar rédito. Viserys quería ser rey a toda costa y acabó siéndolo de alguna manera. Khal Drogo (Jason Momoa) vertió oro ardiendo sobre su cabeza...

Robb Stark (Richard Madden)

Sin duda una de las escenas más potentes y horribles de la saga. Con el nombre de 'la boda roja', quienes habían visto algún capítulo no se podía esperar nada bueno. Lejos de ser una celebración de lo más armoniosa y alegre, la boda entre Edmure Tully y Roslin Frey terminó por ser una traición a los Stark. No solo murió Robb, el que recogía el testigo de su padre, sino que fue una auténtica masacre. En este episodio murieron también su mujer, Talisa Stark (Oona Chaplin) y su madre, Catelyn Tully [Stark] (Michelle Fairley).

Khal Drogo (Jason Momoa)

Quizá uno de los personajes con los que más se cambia de opinión a lo largo que trascurren los episodios. Provenía de una familia de bárbaros, era el jefe del clan y fue el primer esposo de Daenerys. Al principio no despertaba demasiada simpatía, pero al final se convierte en uno de los personajes más queridos. Murió por las heridas ocasionadas en un enfrentamiento contra un Dothraki que se rebela contra su autoridad. Posteriormente moriría el hijo de ambos.

Rickon Stark (Art Parkinson)

Una de las razones por las que Ramsey ha sido uno de los personajes más odiados de la serie ha sido la muerte del pequeño de los Stark. Le engaña para que salga al campo de batalla haciéndole creer que se podrá reencontrar con Jon Nieve. Nada más alejado de la realidad, cuando Rickon parece ser libre, Ramsey saca su arco y acaba con su vida.

A esta se sumó posteriormente la de Osha (Natalia Tena), que cuidaba de los pequeños Stark. Fue llevaba ante Ramsey y, a pesar de que esta trató de mentir diciendo que odiaba a esta familia, no la creyó y asestó un cuchillo en su garganta.

Hodor (Kristian Narn)

Su muerte permitió saber cuál era el origen de su nombre, pero también fue una de las más duras. Hodor (nombre que recibe puesto que solo sabe decir "hold the door", "sujeta la puerta") sacrifica su vida para que Bran y Meera puedan escapar de los muertos. En ese mismo episodio también muere el pequeño Wylis.

Oberyn Martell (Pedro Pascal)

Quizá la que se lleva la palma en cuanto a muerte horrible visualmente hablando. Oberyn conquista por su personalidad, su bondad y su picaresca, sin embargo, esta última ligada a su carácter chulesco le juega una mala pasada. Es un luchador prodigioso, y cuando parece que ha acabado con la vida de alguien que parece invencible, La montaña, alardea de ello ante el público. No sabe que La montaña aún no había muerto, quien acaba por reventarle, en el peor sentido de la palabra, los sesos.

Joffrey Baratheon (Jack Gleeson)

Otra de las muertes esperadas y deseadas. La crueldad parece estar penada en Juego de tronos o al menos en varios casos. Joffrey era prepotente, malvado y depravado. Después de ordenar las muertes de varios personajes y de maltratar a otros, Joffrey muere envenenado durante su propia boda.

Ygritte (Rose Leslie)

Era una de las que formaba parte de los salvajes y el primer amor de Jon Nieve en su aventura más allá del muro. Murió en brazos de Nieve después de recibir una flecha en una de las batallas.

Ramsey Bolton (Iwan Rheon)

Y por fin llegó la muerte de Ramsey. Sí, deseada desde su primera aparición en la saga. Cuando parecía que nadie podía superar la crueldad y brutalidad de Joffrey, de repente apareció el bastardo Ramsey. Su muerte fue lenta y dolorosa y fue provocada por un método que él mismo utilizaba a menudo. Después de violar a Sansa en repetidas ocasiones, fue esta junto a Jon Nieve los que lograron acabar con su vida. Murió encerrado en las mazmorras con sus sanguinarios perros como artífices.

Tommen Baratheon (Dean-Charles Chapman)

El pequeño de los Baratheon pecó de inocencia en una serie que no se puede permitir esa personalidad. Fue rey tras la muerte de su hermano Joffrey y Tommen recibió la noticia de que su hermana Myrcella (otra de las muertes) había perdido la vida envenenada. Siente que no puede proteger a su familia, a su esposa ni a su madre, que en ese momento se encuentra recluida en la Fortaleza Roja. Tommen ve cómo el Gran Septo es destruido con todas las personas dentro, entonces, se suicida, tirándose desde la torre.

Twyin Lannister (Charles Dance)

El padre de la familia Lannister, en esta ocasión también un pilar, muere de una de las formas más absurdas de la serie. Tiene un odio profundo a su hijo menor, Tyrion, que a pesar de contar con astucia e inteligencia es continuamente despreciado por su padre por su enanismo y por haber provocado la muerte de su esposa Joanna en el parto. Fue el propio Tyrion el que mató a su padre, con una ballesta mientras estaba literalmente, sentado en el baño. En esta escena, también muere Shae (Sibel Kekilli), una prostituta que se enamoró y fue correspondida por Tyrion, siendo su confidente y también su asesino al sentirse traicionado.

Margaery Tyrell (Finn Jones)

Fue una de las venganzas de Cersei. La que fue esposa de sus dos hijos, se presentó en el juicio a su hermano y a la propia madre Lannister sin saber que la misma había llenado sótano del edificio del Septum de fuego Valyrio. Fue una muerte inesperada, de una familia que, por lo general, había cosechado el cariño del espectador.

Walder Frey (David Bradley)

Fue un traidor y su premio fue la muerte. Se alió con los Lannister para acabar con la vida del máximo número de Stark posible y fue cuando ocurrió 'La boda roja'. Murió en manos de Arya, que con todo lo aprendido gracias a los hombres sin rostro logró engañar a Frey y acabar con su vida.

Stannis Baratheon (Stephen Dillane)

Después de la muerte de su hermano Robert tras ser atacado por un jabalí, Stannis se postulaba como el sucesor del trono. No funcionaron sus estrategias de guerra y, creyendo que lo divino le ayudaría a ganar en las batallas, vivió cegado por Melisandre. Llegó a quemar viva a su propia hija Shireen como una ofrenda y su mujer se suicidó por su culpa. Finalmente, Stannis murió después de pedir a Brienne que le asestara su espada.

Olenna Tyrell (Diana Rigg)

Su muerte no se vio venir, era uno de los pocos ejemplos de sabiduría, sensatez y bondad de la serie. Confesó haber envenenado al malvado Joffrey en su boda. Olenna vio cómo Alto Jardín, su hogar, era invadido, y decidió acabar con su vida bebiendo veneno.

Petyr Baelish 'Meñique' (Aidan Gillen)

La última temporada no podía acabar más alto. El último capítulo de la séptima terminó con la muerte de 'Meñique', otro de los odiosos personajes de la saga. Un personaje interesado, despiadado y originario de todos los males. Totalmente convencido de que sus tretas habían vuelto a triunfar, Petyr Baelish no se imaginaba su final. No solo eso, Arya fue la que asestó el golpe y acabó con la vida de 'Meñique'.

Estas han sido quizá las más destacadas o que más han marcado al espectador, pero no hay que dejar de lado otras significativas como las de Robert Baratheon (Mark Addy), quizá una de las primeras, el padre de los Baratheon y cuya muerte provocó la Guerra de los cinco reinos.

También han muerto otros como Mance Rayder (Ciarán Hinds), el Gorrión Supremo (Jonhatan Pryce), Lysa Tully (Kate Dickie), el Lord Comandante y el pequeño Olly, el gran maestre Pycelle, Renly Baratheon (Gethin Anthony) o Sir Rodrik Cassel (Ron Donachie), entre tantos.

Sin olvidar a uno de los dragones de Daenerys que, como se pudo ver en la última temporada ahora forma parte del ejército de los muertos. ¿Pasará lo mismo con otros de los personajes que han dicho adiós a la saga?