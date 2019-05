Carlos Jean: "Todos los partidos políticos están absolutamente deshumanizados"

Los tiempos están cambiando, el consumo de la televisión es distinto y el catálogo de series es cada vez más grande en la multitud de plataformas streaming que existen. Sin embargo, hay algo que no varía, para esas ficciones hay algo que sigue siendo esencial, la banda sonora. La música es necesaria para las producciones nacionales e internacionales y hay alguien que entiende de esto a la perfección.

El músico, productor, DJ y cantante gallego Carlos Jean ha sido nominado en seis ocasiones a los Grammy Latinos. Ha creado temas tan escuchados como Lead the way, que cuenta con casi siete millones de reproducciones en Spotify, o Ay Haití, una canción para recaudar fondos tras el terremoto ocurrido en 2010, que ya han escuchado más de 37 millones de personas.

Ahora, Jean se ha sumado al mundo del streaming y de las nuevas formas de consumo y ha creado el tema principal de una de las últimas series de Movistar+, Justo antes de Cristo, donde la sátira y lo excéntrico son protagonistas.

El músico ha lanzado Thumbs up, un single con un sample mítico de Las Bistecs, "una exageración del postureo, de soberbia, de pose...". Aunque no es la primera vez, ya puso banda sonora a filmes como Combustión (2013) y Yucatán (2018).

Jean habla con Vozpópuli justo sobre esto, sobre los nuevos tiempos en los que los políticos se han "deshumanizado". Aunque cree en la política actual, no se moja sobre sus preferencias, pero tiene claro que está cansado de los populismos. Tiempos en los que las redes sociales juegan un papel fundamental.

¿Por qué Carlos Jean para el tema principal de la serie Justo antes de Cristo?

La verdad es que en principio me propusieron hacer un remix de Las Bistecs y darle una vuelta para que se entendiera la serie desde un punto de vista musical y en cuanto escuché la propuesta directamente dije que un remix no, 'yo quiero hacer una canción metiendo un sampler de Las Bistecs dentro del tema y hacer un videoclip que nos sumerja en el mundo de los romanos'. Me pareció un proyecto muy muy apetecible.

Has dicho en alguna ocasión que este tema es "una exageración del postureo". ¿Estamos precisamente ahí? ¿La sociedad actual está inmersa en una exageración del postureo?

Absolutamente. Creo que las redes sociales nos están llevando a este mundo de postureo en el que vivimos situaciones como, por ejemplo, estar haciendo una conferencia medio en pijama y solo vestido con la parte de arriba, jaja. Pero hay que saber utilizar el postureo, creo que no es algo malo pero si que hay que saber controlarlo y poner unos límites.

Y sobre la soberbia y la pose... ¿Nos pasamos de soberbios?

Bueno yo creo que no, es como una especie de juego, más que soberbia lo que nos está quitando es un poco de valor como personas, yo creo que es más algo superfluo, es como buscar ese punto un poco menos real.

Tenemos a artistas como Rosalía, que está marcando tendencia mundial, que está utilizando tintes de flamenco y está abriendo fronteras con este género"

Pones banda sonora a una serie que cuenta con muchos de los mejores actores cómicos de este país. ¿Crees que son buenos tiempos para el humor?

Yo estoy totalmente a favor, por eso he dicho al principio que me metí de cabeza en el proyecto. Tanto Julián [López] como el resto de actores me parecen maravillosos y ese tipo de humor me encanta, y además creo que desde que vivimos en su momento La hora chanante y toda esta nueva generación de humor, a mí personalmente me vuelve loco. De hecho sigo viéndolo, y en algunas series que veo por ahí y que detecto que puede haber este tipo de humor me lanzo directamente a verlo.

¿Y crees que hay mucho César entre los músicos?

Hombre en todas partes cuecen habas... al final yo creo que en esta industria como en todas hay gente que intenta manejarlo todo desde un punto de vista que yo creo que no es positivo, porque no se trata del que más vende o del que más poder tiene. Yo creo que el que más poder tiene lo que tiene que hacer realmente es pensar un poco en el pueblo. A veces yo noto cierta hipocresía, que no me gusta, y si estoy mucho más a favor de los artistas que no son Césares y son auténticos emprendedores a la hora de apoyar el nuevo talento, apoyar un poco la justicia dentro de la música. Ese es el César que me gusta a mí.

¿Dónde crees que radica la absurdez de la sociedad?

Yo creo que el humor que vivimos a día de hoy tiene mucho que ver con el comportamiento de la sociedad. Vivimos un momento de desconexión con algunos puntos que antes nos hacían ser un poco más coherentes. A veces rozamos lo absurdo en todo, en la televisión, en la política... Creo que tiene mucho que ver con que pasamos mucho tiempo conectados a otro sitio y nos falta un poco más de conexión orgánica. Eso hace que vivamos situaciones demasiado absurdas en la sociedad.

"Griegos, romanos, son todos humanos...", se dice en la canción. Otros hablan de "replicantes y humanos" en sus conciertos... Entre nuestros políticos actuales, ¿hay humanos?

Sinceramente, no. No creo que se comporten de manera humana, se comportan como políticos. Creo que el éxito de la política radicaría en el momento que encontráramos políticos verdaderamente humanos, que hablen de las cosas que hay que hablar, que tengan un punto de altura de miras y que no quisieran ser presidentes o ganar unas elecciones a toda costa. Ha habido partidos nuevos que llegaron con esa parte de humanidad pero se han deshumanizado completamente. Creo que ahora todos los que hay están absolutamente deshumanizados. De hecho, creo que hay y no se si lo tendrán en sus estudios, una enorme necesidad dentro de la sociedad de encontrar gente más humana en la política. Sería un gran éxito sin duda.

Y resulta que hay varios que quieren contar con su trabajo...

Bueno sí... eso son trabajos personales, yo trabajo mucho en publicidad y he trabajado en muchas campañas, pero es algo que prefiero mantener un poco al margen porque, por desgracia, vivimos en un país muy crítico y si todos analizáramos nuestros trabajos y vinculáramos nuestros trabajos a la opinión pública esto sería un desastre. Hay cosas que por desgracia es mejor mantener un poco al margen, pero sí me gusta la política y me gusta trabajar muchas veces detrás de la política.

Ha habido varios casos de otros artistas, pero en el suyo, ¿en el mitin de quién le molestaría que se usase cualquiera de tus temas?

En cualquier populismo. A mí el populismo en la política no me gusta, no me gusta que se vaya a lo fácil. Si se usara mi música me gustaría que se usara en políticas que tienen ganas de tener un estado mejor y para tener un país mejor tenemos que hablar de igualdad de todo, no solo de ciertas cosas. A mí me gustaría que se utilizara mi música para ese fin y siempre que tuviera algo que ver con los ideales que defiendo.

¿Cree en la política actual?

Sí, creo en la política, creo que los políticos están haciendo campaña constantemente. Creo en que hay que velar más por las ideas, no por las estrategias y que el que lo haga se lo va a llevar. La honestidad es lo más importante que necesita la política a día de hoy.

¿Y qué me dices de la cultura en este país? ¿Por qué todo el mundo (o la mayoría) cree que está infravalorada?

Para nada está infravalorada. La cultura es una palabra muy grande a la que hay que tener mucho respeto, no por dedicarte a hacer entretenimiento, cine, música… perteneces a la cultura. La cultura se va escribiendo sobre el futuro, no a tiempo real. El tiempo es quien dicta si formas parte de la cultura o no, si has incidido realmente en la sociedad. A día de hoy, la cultura española está muy fuerte, por la cantidad de consumo cultural que tenemos o las raíces culturales. Tenemos a artistas como Alejandro Sanz internacionales o artistas como Rosalía, que está marcando tendencia mundial, ya no solo porque sea española si no porque está utilizando tintes de flamenco y está abriendo fronteras con este género, que para nosotros es algo muy propio. Para nosotros debe ser todo un orgullo.

Si vinculáramos siempre nuestros trabajos a la opinión pública esto sería un desastre"

En varias entrevistas recientes he escuchado que algunos artistas deciden ir sacando singles y ya cuando tengan bastantes canciones en el mercado, sacar el disco. Carlos Jean no saca un álbum completo desde 2013. ¿Sacar discos completos hoy en día es de valientes?

Yo creo que no he sacado álbum porque no se ha presentado la oportunidad de hacerlo ni me lo he planteado. Además, desde el 2013 estoy más sumergido en el mundo DJ y ahí se vive un poquito más desde el punto de vista de singles, pero vamos, seguramente sacaré disco no dentro de mucho, no creo que pasen dos años sin que vuelva a sacar una colección de canciones por no llamarlo disco.

Formas parte de Najwajean. Najwa Nimri es quizá una de las artistas que mayor personalidad y carisma posee en la actualidad. ¿Hay que crearse una fortaleza y personalidad fuerte para no pasar desapercibido y que no te vulneren?

Yo siempre he agradecido el tener la suerte de haber conocido a Najwa [Nimri] y que mi primer proyecto musical fuese con ella. Juntos creo que hemos aportado, aportamos y aportaremos muchísimas cosas a la música porque somos dos personas muy inquietas que tenemos la misma cabeza que cuando hicimos el primer disco. Najwa es una artista de verdad, que lo lleva dentro, la música forma parte de ella y eso es maravilloso. Ahora ha reventado y se lo ha currado de manera increíble. Me hace muchísima ilusión esta pregunta después de todo lo que acabo de decir sobre la personalidad. Es una de las artistas con más personalidad que he conocido jamás y formar parte de un grupo con ella es uno de los valores más importantes que tengo. Tenemos una unión muy fuerte cuando estamos dentro del estudio.

Lo más difícil de ser DJ es luchar contra la propia imagen de serlo"

Y, ¿qué se piensa dentro de la profesión de todos los influencers o personas que simplemente por su imagen son contratadas como supuestos 'DJs'?

Esto tiene un poco que ver con la absurdez, no negativamente hablando, del momento que vivimos. La palabra influencer es una persona que tiene una influencia en la gente por algo, estamos viviendo el momento de los que han sabido aprovechar el escaparate y están recogiendo ahora mismo lo que sembraron y creo que esto se irá regulando poco a poco y tendrá escaparate quien tenga algo que decir. Es muy importante que si tienes un espacio tan grande tengas algo que decir. Hemos vivido un cambio de comportamiento importantísimo, hemos pasado de la televisión a las redes sociales y creo que esto se tiene que regular, porque no solo sirve la manera de contar las cosas si no también lo que cuentas. Acabaremos siguiendo al que verdaderamente nos aporte cosas.