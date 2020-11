The Weeknd carga contra los Grammy tras no recibir nominaciones y les acusa de "corruptos"

Al cantante, compositor y productor canadiense The Weeknd no le ha sentado bien no contar con ninguna nominación a los galardones más relevantes de la música, los premios Grammy 2021. El creador de 'Blinding Lights' y del disco 'After Hours' (2020) ha acusado a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos de corruptos.

Abel Makkonen Tesfaye, nombre de The Weeknd, ha cargado contra los encargados de elegir a los nominados para estos premios afirmando que los candidatos a hacerse con una gramola dorada se eligen a través de un proceso que no es trasparente.

Lo cierto es que The Weeknd era uno de los grandes favoritos, ya que 2020 ha sido uno de los mejores años para el canadiense en el plano profesional, logrando éxitos que han llegado a las casi 300 millones de reproducciones.

Sin embargo, los Grammy han considerado que no es su año y, tras conocerse las candidaturas, el cantante ha cargado duramente contra la Academia estadounidense. "Los Grammy siguen siendo corruptos", ha escrito a través de las redes sociales.

"Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", ha dicho en su perfil de Twitter el artista horas después del anuncio de los nominados -en total hay 80 categorías- de la 63 edición de los galardones, que se entregarán el próximo 31 de enero de 2021 en Los Ángeles (California, EEUU).

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Al canadiense no es al único al que le ha sorprendido el anuncio, la prensa y la crítica se han quedado atónitas, ya que su último trabajo 'After Hours' (2020), que cuenta con temas como 'Blinding Lights' y 'In Your Eyes', está considerado uno de los mejores trabajos de este año.

Actuará en la Super Bowl

De hecho, su último álbum sí que ha sido protagonista en otros certámenes de este año, como los MTV VMA, los American Music Awards o los Billboard Music Awards, sin embargo, los Grammy se han ganado el título de premios más relevantes del cuarto arte debido a que son elegidos por expertos de la industria sin depender de objetivos comerciales.

Debido a su popularidad, que se ha visto incrementada este año, se espera que en febrero, The Weeknd sea el encargado de protagonizar una de las performances más espectaculares de cada año, el número musical de la Super Bowl 2021.

Beyoncé, Dua Lipa y Taylor Swift, reinas de las nominaciones

Al contrario que ha ocurrido con el canadiense, hay otros nombres que han destacado en las nominaciones a los premios Grammy 2021. En concreto, Beyoncé cuenta con nueve candidaturas gracias a su último trabajo, un álbum visual, 'Black King', que se lanzó el 31 de julio en la plataforma de 'streaming' Disney+.

Asimismo, otras divas del pop han conquistado a la crítica, como la británica de origen albano-kosovar Dua Lipa, que ha presentado en 2020 'Future Nostalgia', con temas como 'Don't Start Now' y 'Physical'; así como la estadounidense Taylor Swift, gracias a 'Folklore', que, de hecho, acaba de lanzar un nuevo vídeo de la grabación del tema 'Exile' junto a Bon Iber.

Ambas han logrado seis candidaturas, como el rapero, cantante, compositor y productor discográfico estadounidense Roddy Rich, nominado, entre otras, a mejor grabación y mejor canción del año, por 'Rockstar', junto a DaBaby, y 'The Box', respectivamente.