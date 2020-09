'The Walking Dead' anuncia su final, la temporada 11 será la última

La exitosa serie 'The Walking Dead' llegará a su fin en el 2022 tras 11 temporadas según ha informado el canal estadounidense 'AMC'. 'TWD' continuará con su exitosa trama con un formato 'spin-off' que girará en torno a los personajes de Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride).

La undécima temporada estaba prevista para ser emitida este año. No obstante, ha sufrido retrasos debido a la pandemia del coronavirus. Llegará a las pantallas a finales del 202, contará con 24 episodios y se terminará de emitir en 2022.

La cadena también ha anunciado que quedan seis capítulos de la décima temporada por rodar, los cuales se pondrán ver a comienzo del 2021.

Serie escindida de 'TWD'

La serie escindida que saldrá a la luz proveniente de 'The Walking Dead' estará protagonizada por los personajes Daryl y Carol, individuos que han formado parte de la trama desde la temporada uno. 'AMC' solo ha dejado ver que se tratará de un formato creado por Angela Kang, actual responsable de 'TWD', y Scott Gimple, quien ocupó dicho cargo anteriormente. El 'spin-off' está previsto que se estrene en el 2023.

De igual forma, Gimple está trabajando para presentar 'Tales of the Walking Dead', otra serie que contará con nuevos y antiguos personajes del programa de televisión.

#TheWalkingDead finalizará en 2022 con una úndécima temporada de 24 episodios. ¡¡Gracias a todos por haber sido parte de este increíble viaje y vive con nosotros su épico desenlace!! pic.twitter.com/r3gS1Tn4LS — FOX España TV (@foxtves) September 9, 2020

El mundo de 'The Waling Dead'

'The Walking dead' ha sido el núcleo de varios otros programas televisivos. Actualmente, cuenta con la serie escindida 'Fear The Waling Dead" y con "The Walking Dead: World Beyond", la cual gira entorno a la generación que sobrevivió al apocalipsis zombi, y que arrancará el 4 de octubre.

De igual forma, AMC y Universal Pictures están trabajando en conjunto para elaborar una serie de películas en torno al personaje de Rick Grimes (Andrew Lincoln). Durante su momento de mayor apogeo, 'The Walking Dead' llegó a recaudar en Estados Unidos más de 17 millones de espectadores.

The Walking Dead’s final epic chapter. The Expanded Season 11 begins 2021. pic.twitter.com/oNl4sgcYCt — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 9, 2020

'TWD' es vista a nivel mundial por millones de seguidores que acompañan la trama y el desarrollo de los personajes que buscan un lugar seguro después de que ocurriera un apocalipsis zombie. La serie ha recibido diferentes reconocimientos como: