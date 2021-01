El testamento poético de la diva de los Rolling

Como es natural, Marianne Faithfull (Londres, 1946) se molesta cuando la llaman musa. Ella tiene entidad propia, como demuestra una sólida carrera musical, aunque el principal atractivo de su trayectoria vital sea haber estado en el ojo del huracán en los años de la contracultura. Fue novia de Mick Jagger y miembro del círculo íntimo de los Rolling Stones, influyendo en muchas de sus decisiones artísticas (por ejemplo, regaló a Jagger El maestro y la margarita de Bulgákov, que inspiró “Simpathy for the devil”). Su autobiografía de 1996 sobre aquellos años fue un éxito internacional, mientras que la secuela de sus recuerdos -no centrada en los Stones- pasó prácticamente desapercibida. De hecho, ahora se prepara la versión fílmica de sus memorias más vendedoras, con la actriz Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) como protagonista.

Hace años que podemos describir a Faithfull como una "venerable dama de la canción británica", que graba con dignidad un repertorio elegante. Su apreciable trayectoria tiene todos los boletos para terminar con She walks in beauty, su vigésimoséptimo álbum de estudio, donde recita sobre fondo musical a poetas románticos británicos como Lord Byron, Keats, Shelley, Wordsworth y Lord Tennyson. A los mandos de la nave musical está Warren Ellis, lugarteniente de los Bad Seeds de Nick Cave. Por el estudio pasaron pesos pesados como el propio Cave, tocando todas las partes de piano; Brian Eno añadiendo texturas a un par de temas; y el chelista francés Vicent Ségal. Se publicará el 30 de abril, justo un año después de que la ingresaran por la covid, que le ha causado perdidas considerables de voz, memoria y casi de la vida.

"El genio de Mick Jagger estaba en sus letras, pero su gran talento siempre ha sido el artificio y el pavoneo", escribió sobre Mick Jagger, su expareja

Su estado llegó a ser tan grave que toda la prensa británica escribió su obituario. El caso es que Faithfull ha sobrevivido a bulimias, un cáncer, intentos de suicidio, dos años sin techo en el Soho londinense y una larga adicción a la heroína. También a un enfisema por su afición desmedida al tabaco. Su vida ha sido larga e intensa, especialmente desde que su primer marido le llevase a una fiesta de los Rolling Stones donde el representante más salvaje del grupo -Andrew Loog Oldham- la recuerda como “un ángel con tetas grandes” y se hizo cargo de su carrera musical. Con solo 21 años, triunfa a lo grande con As tears go by, una combinación letal de pop majestuoso y melancolía vital.

Los salvajes sesenta

A partir de ahí, es engullida por el tornado de los Stones, hasta tocar fondo en la segunda mitad de los setenta, cuando toca fondo pendiente de la próxima dosis. Resucita con Broken english (1979) reinventándose como diva de los bajos fondos con historias turbias que compartir. Esto me dijo durante una entrevista en marzo de 2007, el día antes de su concierto en el Círculo de Bellas Artes: “Considero que mis canciones son un reflejo de mi vida. Escuchándome hora y media te puedes hacer una idea de cómo ha sido. La gente, mis amigos, me ven como una mujer dura, pero a mí lo que me gusta es la amabilidad, la dulzura, la delicadeza. Creo que mi repertorio tienen ese tono. Muchos me consideran una vieja rockera, pero no me siento parte de la cultura rock. Sólo soy una actriz y músico que trabaja”, explicaba.

"Soy ridículamente entusiasta: ya sea en la terapia, en Narcóticos Anónimos o con un hombre", explica como autocrítica

Tampoco habla dulzuras de sus años salvajes, ni de su novio más famoso: “El genio de Mick Jagger estaba en sus letras, pero su gran talento siempre ha sido el artificio y el pavoneo, algo que desarrolló gradualmente hasta conseguir su hoy famosa personalidad neumática, una funda flexible y caricaturesca que acabó por convertirse en su propio yo. Todo famoso acaba por transformarse en una parodia de sí mismo”, escribía en su famosa biografía.

Sobre ella misma, admite lo siguiente: “Soy ridículamente entusiasta: ya sea en la terapia, en Narcóticos Anónimos o con un hombre. Está muy bien ser presuntuosa y apasionada a los diecisiete, pero cuando pasas de los cuarenta se supone que le tienes que haber cogido el tranquillo, al menos un poco”. Su canción Why ya do it (1979) describe una relación sexual de manera tan apasionada y explícita que los empleados de la planta de EMI se ofendieron y trataron de rebelarse para no prensar el vinilo. Cuando los Rolling Stones grabaron Sister Morphine (1969), de la que ella es coautora, quitaron su nombre de los créditos temiendo que se gastara todos los ingresos en drogas (volvieron acreditarla en los años noventa, cuando estaba bien).

La factura de la fiesta

Hace pocos días, el periodista Alexis Petridis le hizo una espléndida entrevista en profundidad para The Guardian. Allí se reflejaba su condición de mujer de la contracultura, capaz de estar en primera fila de las revoluciones sensoriales, incluso a costa de su familia. Sus adicciones le hicieron perder muy pronto la custodia de su hijo Nicholas, aunque ahora pone en el centro la vida familiar, hasta el punto de abandonar París por Londres para estar más cerca de él y de sus nietos. “Deserté de mi hijo y me hizo muy infeliz que me lo quitaran, pero es tiempo de perdonar y de estar para él y para mis nietos”, confesaba a Petridis.¿Por qué está previsto She Walks in Beauty sea su testamento pop? El coronavirus le quitó la voz necesaria para cantar y reconoce que solo un milagro puede devolvérsela. “No siento que esto sea una maldición, ni tampoco me siento invencible, solo me siento como un ser humano”, resume. Estar viva después de la espectacular montaña rusa que fue su vida es suficiente consuelo.