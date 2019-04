La próxima temporada de ópera recibirá a Anna Netrebko en Madrid

Si la temporada pasada trajo 15 óperas de las cuales 10 eran nueve producciones y siete incorporaciones al repertorio, la que corresponde a 2019-2020 mantiene el perfil con otras siete. Además de la actuación de la reconocida soprano Anna Netrebko, acuden también al coliseo madrileño Yusif Eyvazov, Joyce DiDonato y Philippe Jaroussky.

La nueva temporada articula títulos populares del repertorio lírico, óperas de importantes compositores actuales -Aribert Reimann, George Benjamin o Steve Reich-, obras desconocidas en España -como La Pasajera, de Mieczyslaw Weinberg-,títulos poco frecuentados -como Il pirata, de Vicenzo Bellini, o Iris, de Pietro Mascagni- y una joya desconocida del público actual, Achille in Sciro, de Francesco Corselli.

En el apartado de ópera se ofrecerán 12 títulos: 6 producciones del Teatro Real ─incluyendo 2 óperas de cámara en las Naves Matadero y en los Teatros del Canal─, 5 producciones invitadas y 1 en versión de concierto. De estas óperas, 7 son nuevas incorporaciones al repertorio del Teatro Real.

Se estrenarán en España La Pasajera, de Mieczyslaw Weinberg; Lear, de Aribert Reimann; y Three Tales, de Steve Reich. La obra Into the Little Hill, de George Benjamin, se ofrecerá por primera vez en Madrid. Joan Matabosch, director artístico del Teatr Real, recupera en la programación de este año una pieza del barroco español Achille in Sciro, de Francesco Corselli, en una nueva producción del Teatro Real a partir de la edición del Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

Prosigue la tetralogía El anillo del nibelungo, de Richard Wagner, con La valquiria, siempre con dirección musical de Pablo Heras-Casado y puesta en escena de Robert Carsen. El Teatro Real presenta además por primera vez Il Pirata, de Vincenzo Bellini, en una coproducción con La Scala de Milán, e Iris, de Pietro Mascagni, ésta en versión de concierto.

Los grandes títulos operísticos estarán muy presentes en la nueva temporada: La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart; L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti; Don Carlo y La Traviata, de Giuseppe Verdi; y la mencionada La valquiria, de Richard Wagner. La Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la tutela de su director musical, Ivor Bolton ─junto a Pablo Heras-Casado, primer director invitado, y Nicola Luisotti, director asociado─, y el Coro Titular del Teatro Real, con dirección de Andrés Máspero, ampliarán notablemente su repertorio, consolidando el prestigio de los cuerpos estables del Teatro.