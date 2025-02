La voz de Taylor Swift en español: "Es una mujer que hace lo que dice y dice lo que hace"

La actriz Ángela Cremonte, de 39 años, es conocida por su versatilidad en el cine, la televisión y el teatro, y esta vez se ha enfrentado a un desafío diferente: ser la voz de Taylor Swift en el audiolibro 'Taylor Swift: En primera persona'.

En esta entrevista, Cremonte comparte los detalles de su experiencia, su preparación para narrar el audiolibro y lo que descubrió al adentrarse en la vida de una de las artistas más influyentes de la industria musical.

¿Cómo llegó Ángela Cremonte a este proyecto?

Cuando le preguntamos a Ángela cómo surgieron las cosas, responde con entusiasmo: “Me contactó Miguel Ángel Cuevas. Ya había trabajado con ellos en otro proyecto y supongo que pensó que podría encajar en este proyecto. Y la verdad es que también yo sentí que era algo que me apetecía hacer”.

Para Ángela, la idea de prestar su voz a una figura como Taylor Swift era intrigante desde el principio, y aunque a simple vista no compartan nada en común, tienen más de lo que Cremonte creía. “Era un reto diferente al que no me había enfrentado antes”, confiesa, y agrega que el proyecto le permitió explorar una nueva faceta como actriz y narradora.

Aunque Ángela Cremonte no era fan de Taylor Swift antes de este proyecto, esta experiencia le permitió conocer a fondo a la cantante y descubrir lo que hay más allá de su música. “Lo que más me ha sorprendido de ella es su sensibilidad extrema, su perfeccionismo y su capacidad de trabajo”, explica. También destaca el compromiso y la responsabilidad que Taylor siente hacia sus fans y su equipo.

“Es una mujer con una visión clara de lo que quiere y con una valentía enorme. Desde muy joven supo enfrentarse a una industria tan potente como la musical. Por ejemplo, cuando era adolescente, logró que sus padres se mudaran de estado para que pudiera estar cerca de una productora con la que quería trabajar. Y cuando sintió que no creían en ella, no dudó en irse. Eso dice mucho de su carácter”, añade Ángela.

Pero lo que más la impactó fue el activismo de Taylor. “No solo ha alzado la voz por los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, también ha sido muy valiente enfrentándose a grandes corporaciones por causas que considera justas. Es una mujer que hace lo que dice, y eso no siempre es fácil”.

Narrar a Taylor Swift: la experiencia en la cabina

Para Cremonte, narrar este audiolibro fue una experiencia transformadora. “Había visto el documental 'Miss Americana', y ya intuía que no era simplemente una ‘rubia guapa que canta’ como dicen muchos por ahí. Y lo digo porque soy rubia. Pero al profundizar en su historia y narrar sus palabras, me di cuenta de que es una mujer muy poderosa. Su historia inspira”, confiesa.

Su poder ya se pudo observar esta pasada primavera en España, con sus dos sold outs en el Santiago Bernabéu, donde se confirmaba una vez más que Swift es una verdadera "superestrella". Y es que no fue solo en Madrid, sino que Swift se ha convertido, más si cabe, en un auténtico fenómeno mundial en este último año: tanto por su gira 'Eras Tour' como por sus diferentes polémicas a la hora de hacer viajes largos en su jet privado o incluso por su relación sentimental con el jugador de la NFL Travis Kelce.

En este sentido, durante la grabación, Ángela se sumergió en la vida y la música de Taylor para transmitir su esencia de la manera más fidedigna posible. “Escuché su discografía para entender mejor su universo, por respeto y para honrar su trabajo”, explica. También contó con la ayuda de un director de audiolibro que fue clave para encontrar el tono perfecto: “Es un trabajo en equipo. Yo lanzo la pelota, pero el director también la recoge y nos aseguramos de que todo quede perfecto”.

Los momentos más inspiradores del audiolibro

Entre las muchas reflexiones y anécdotas de Taylor que recoge el audiolibro, hubo algunas que dejaron huella en Ángela. Una de ellas fue el juicio que la cantante ganó contra un músico que la acosó. “Taylor lo llevó hasta el final porque quería demostrar que esas cosas no se deben permitir. Es un mensaje poderosísimo para cualquier mujer”, señala.

Otra de las frases que más le impactó fue: “Aférrate a tus sueños infantiles y nada a la luz de la luna”. Para Ángela, estas palabras resumen perfectamente el espíritu luchador y creativo de la artista.

Taylor también destaca por su compromiso con su equipo y sus fans. Ángela menciona cómo la cantante subió el sueldo a todo su personal después de una gira y realizó donaciones a comedores sociales en cada ciudad que visitó. “Es una persona que realmente pone en práctica lo que predica”, asegura.

La magia de los audiolibros: Una experiencia íntima

Narrar un audiolibro no es tarea fácil, pero para la actriz tiene un encanto especial. “Es una experiencia muy íntima. Solo estás tú, el texto y tu voz. Es como volver a esas historias que te contaban de niño, donde todo dependía de cómo te las narraban”, explica.

La actriz también destaca que los audiolibros ofrecen una conexión especial con el oyente. “Hay algo muy bonito en sentir que estás acompañando a alguien, ya sea mientras cocina, pasea o se relaja. Es como una especie de meditación compartida”, reflexiona.

Cuando se le pregunta por qué recomendaría este audiolibro incluso a quienes no son fans de Taylor Swift, Ángela no duda: “Es una historia de superación, valentía y compromiso. Es inspirador escuchar cómo alguien puede enfrentarse a las adversidades y salir adelante siendo fiel a sí misma. Es una especie de vitamina emocional para el día a día”.

Al final de la conversación, le preguntamos qué historias le gustaría narrar en el futuro. “Sueño con narrar textos de grandes autoras como Virginia Woolf. Me encantaría llevar su sensibilidad a la voz”, confiesa.