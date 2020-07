Taylor Swift lanza 'Folklore', su nuevo álbum

Luego de varios días en los que Taylor Swift estuvo ausente en sus distintas redes sociales, la tarde de este jueves la cantante publicó que hoy a la media noche de Estados Unidos (6:00 de la mañana del viernes en España), lanzará su nuevo álbum llamado 'Folklore'.

Este nuevo lanzamiento rompe las reglas de lo convencional ya que su octavo álbum de estudio contará con 16 canciones para la versión estándar, mientras que la 'edición física de lujo' incluirá el bonus track 'the lakes'. De igual forma, contará con con la posibilidad de adquirir ocho discos de 'deluxe' y ocho de vinilo. Estos últimos estarán disponibles por una semana y tienen "fotos y covers únicos".

Todas las ediciones deluxe incluyen las 16 canciones y el bonus track, las ediciones son:

'In the trees' 'In the weeds' 'Meet me behind the wall' 'Betty`s garden' 'Stolen lullabies' 'Hide-and-seek' 'Running like water' 'Clandestine meetings'

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLbpic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

La aparición de la cantante y la noticia del lanzamiento creó revuelo en sus distintas redes sociales, mientras que sus seguidores esperan ansiosos que llegue la hora en la que puedan disfrutar de los nuevos estrenos de la galardonada cantante.

Taylor Swift nació en Pensilvania el 13 de diciembre de 1989, en el 2006 la lanzó su primer álbum. Asimismo, es conocida entre otras cosas por escribir temas musicales basada en sus experiencias personales, lo que la ha ayudado ha ser nominada a premios en distintas ocasiones por sus producciones.

Entre las canciones más significativas de la carrera de Swift están: Love story, shake it off, white horse, blank space, look what you made me do, o bad blood. De igual forma, ha sido reconocida con diferentes premios entre los que están tres Premios Grammys al Mejor Álbum del Año, un Grammys al Mejor Vídeo Musical, o un Grammy a Mejor Canción Escrita, entre otros galardones.

Sin embargo, entre sus logros más significativos podemos resaltar su reconocimiento como 'mujer de la década' por la Revista Billboard, así como 'artista de la década' por los American Music Awards.