Sylvain Prudhomme y 'El niño del taxi': "Un funeral siempre es emocionante, un momento de ajuste de cuentas"

El escritor francés Sylvain Prudhomme (La Seyne-sur-Mer, Francia, 1979) ha construido una obra literaria marcada por la exploración de la memoria, los lazos familiares y los secretos que modelan el destino de las personas. Su novela 'El niño del taxi' se adentra en la historia de Simon, un hombre que, tras la muerte de su abuelo, descubre que este tuvo un hijo ilegítimo con una mujer alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Este descubrimiento abre una investigación personal que lo llevará a enfrentarse con su propia familia y a reconstruir la historia silenciada de un hombre que nunca fue reconocido por su padre.

“A mí me pasó lo mismo que a Simon”, confiesa Prudhomme. El autor también se vio confrontado con un secreto familiar oculto durante décadas. Para él, la escritura de la novela no fue un ejercicio de ficción pura, sino una forma de abordar y dar voz a una realidad que también le tocó vivir. “Necesito partir de la vida, escribir desde lo que me molesta o me cuestiona”, afirma.

La memoria de los hijos de la guerra

Durante la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de niños nacieron en Europa producto de relaciones entre soldados y civiles de países enfrentados. En Francia y Alemania, estos niños, considerados "hijos de padres enemigos", fueron muchas veces rechazados por sus comunidades y vieron su existencia negada incluso por sus propias familias. Prudhomme, en su proceso de documentación, descubrió la magnitud de este fenómeno histórico.

“He leído libros de historiadores sobre el terrible rechazo que sufrieron estos niños y sus madres. Pasé un tiempo en los archivos tratando de encontrar rastros de mi abuelo”, explica el autor. Esta investigación fue fundamental para que la novela tuviera un sustento histórico sin convertirse en un relato didáctico. “Quise que fuera Simon quien poco a poco tomara conciencia de la magnitud de este fenómeno, para que el libro creciera gradualmente de una historia individual a un gran tema colectivo”, detalla.

Un funeral como punto de partida

El detonante de 'El niño del taxi' es el funeral del abuelo de Simon, un evento que se convierte en un punto de inflexión para el protagonista. Prudhomme se inspiró en su propia experiencia, ya que también descubrió el secreto de su familia en un momento similar.

“Desde un punto de vista narrativo, un funeral es emocionante. Es un momento de reencuentro, donde afloran emociones, se ajustan cuentas y a veces salen a la luz secretos guardados durante generaciones”, explica. La elección de este escenario no es casualidad, sino una decisión consciente para potenciar el drama y la tensión emocional de la historia.

Uno de los aspectos más potentes de la novela es la reacción de la familia de Simon ante el descubrimiento del secreto. La tensión entre quienes desean hablar y quienes prefieren perpetuar el silencio es un tema recurrente en la obra.

“El cuerpo familiar se defiende cuando su relato oficial es atacado. Simon se encuentra con hostilidad, pero también con apoyos discretos”, comenta el autor. El personaje de la abuela Imma encarna la resistencia a la verdad, mientras que otros personajes representan la apertura a una nueva versión de la historia.

El periplo de Simon no es solo una búsqueda histórica, sino también un proceso de autodescubrimiento. A lo largo de un año, el protagonista enfrenta sus propias crisis personales mientras reconstruye el pasado de su abuelo.

“Lo vemos sufrir, pero también recomponerse. Recuperar la fe en el amor y en la vida”, resume Prudhomme. La novela muestra cómo el descubrimiento de una historia familiar puede transformar no solo la visión del pasado, sino también el futuro de quienes se atreven a conocerla.

El romance entre el soldado Malusci y la joven alemana, eje central de la trama, está narrado de una manera que deja espacio a la incertidumbre. Prudhomme evita la afirmación absoluta, planteando distintas posibilidades sobre cómo pudo haber ocurrido la historia.

“No intento borrar la imposibilidad de saber. Para mí es importante que la imaginación abrace su condición y no pretenda establecer una verdad absoluta”, explica.

La resiliencia como motor de vida

El hijo ilegítimo, personaje clave en la novela, es descrito como un hombre marcado por el dolor, pero con una fortaleza inquebrantable. La escena del taxi, que da título al libro, simboliza su soledad y coraje.

“A pesar del sufrimiento, logró hacerse una vida. La historia del niño escondido resume el espíritu de la novela: la lucha contra el olvido y la reivindicación de la identidad”, afirma Prudhomme.

El autor ve su novela como un intento de abrir el diálogo sobre los secretos familiares. “Hablemos de ello. Todo será mejor si hablamos en lugar de callar”, sostiene. Para él, la literatura tiene la capacidad de dar voz a historias silenciadas, permitiendo la comprensión y el perdón.

“Estoy convencido de que la literatura está ahí para decir lo que la vida no nos permite”, afirma. Su obra se suma a la tradición de relatos que buscan esclarecer el pasado y dar espacio a los olvidados de la historia.

Tras el éxito de 'El niño del taxi', Prudhomme ha publicado en Francia su nueva novela, 'Coyote', inspirada en un viaje por la frontera entre Estados Unidos y México. “Siempre vuelvo al mismo deseo: contar la vida vivida, a través de los ojos de la gente común”, concluye.