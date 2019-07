El misterioso número de teléfono que aparece en 'Stranger Things' y al que puedes llamar

La tercera temporada de Stranger Things llegó a Netflix hace menos de una semana. Apenas siete días le han bastado a la criatura de los hermanos Duffer para pulverizar récords. Pero además, la serie, desde sus inicios, acostumbra a incluir en sus capítulos un buen chorreo de referencias a películas y series míticas de los 80 en lo que se denomina como easter egg, que es lo que en ficción se denomina como un mensaje o una pista que se encuentra oculto.

Una vez superado el éxtasis de su regreso (más de 40 millones de cuentas en la plataforma ya la han visto), por el que hubo que esperar dos años, toca el turno de ir más allá y ver las referencias y las pistas que aguardan en los nuevos capítulos.

Una de los más curiosas, en este sentido, es que en el capítulo 6 aparece un número e teléfono entero. Pertenece, pues a Murray Bauman, que regresa en esta tercera temporada para aliarse con Jim Hooper y Joyce. El teléfono de Estados Unidos es el siguiente: 618 625 8313.

No suele ser habitual que aparezca un teléfono al completo y tan claramente en una serie. Así que han sido muchos los que han querido llamar, a ver qué ocurría.

Al llamar al teléfono salta un contestador automático con la voz de Murray Bauman, y según recoge Vulture, esto es lo que dice:

Hola. Esta es la residencia de Murray Bauman. Mamá, si eres tú cuelga y llámame entre las 5 y las 6 como ya hemos acordado. Si eres Joyce, gracias por llamar. He intentando hablar contigo. Tengo una novedad sobre... Bueno, es mejor que lo hablemos en persona. No es bueno ni malo, pero es algo. Si no eres ni Joyce ni mi madre seguro que te sientes muy listo por haber conseguido mi número, ¿verdad? Pues tengo noticias para ti. No eres listo, ni especial. No eres más que uno de los muchos cretinos petulantes que llaman a este número y este mensaje es todo lo cerca que vas a estar de encontrarme, así que cuando oigas el beep hazme un favor, cuelga y no vuelvas a llamar. Eres un parásito. Gracias y que tengas un buen día.