Pixar también se rinde al coronavirus: la esperada 'Soul' solo se verá en Disney+

La pandemia del coronavirus está devastando por completo a las salas de cine y ya la mayoría de estrenos de superproducciones de Hollywood o se han aplazado hasta el próximo año o, como ocurrirá con la última película de Pixar, ni siquiera se podrán ver en la gran pantalla.

El 'streaming' se ha convertido en una de las herramientas más potentes para producir películas y series y los catálogos crecen a pasos agigantados. Sin embargo, hasta ahora, los contenidos de los servicios de vídeo y los estrenos en los cines se complementaban. Incluso, primero se lanzaban en las salas y, tiempo después llegaban a las plataformas como Netflix, HBO o Filmin.

Sin embargo, desde que se declaró la pandemia de covid-19, todo está cambiando. El calendario de estrenos se ha visto totalmente afectado y, con restricciones sanitarias para tratar de frenar los contagios, las salas de cine no levantan cabeza.

El único que, de momento, se ha atrevido a lanzar su último trabajo en cines ha sido el director británico Christopher Nolan, que estrenó el pasado 26 de septiembre uno de los filmes más esperados, 'Tenet', con John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debick. Aunque, sabiendo que se han invertido 200 millones de dólares en la película, es lógico que haya tratado de recuperar parte en taquilla.

En el lado contrario se posicionó el gigante Disney con la esperada 'Mulán', la nueva versión del clásico de 1997 en acción real, que, finalmente, no se vería en salas y solo se podría ver a través de la plataforma de 'streaming' de la compañía de Mickey Mouse.

No obstante, había al menos otras dos grandes apuestas para este año que aún estaban pendientes de estrenarse en los últimos meses del año, como 'Wonder Woman 1984' y 'Soul' -una especie de segunda parte del éxito de animación 'Inside Out' ('Del revés', en español, 2015)-.

[Golpe a la gran pantalla: las películas que aplazan su estreno hasta 2021]

Fecha de estreno de 'Soul'

Sin embargo, este jueves llegaba otra mala noticia para las salas de cine. 'Soul' tampoco se podrá ver en los cines y desembarcará directamente en Disney+ el próximo 25 de diciembre. Sin duda la fecha es una buena estrategia para tratar de encontrar a un mayor número de personas en casa.

Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul#DisneyPluspic.twitter.com/n98lZSfAQa — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 8, 2020

'Soul' tenía que previsto su estreno el pasado 21 de junio, pero debido a la covid-19, su lanzamiento fue aplazado hasta el 20 de noviembre: era un gran y esperado estreno para las salas.

Finalmente, Disney sigue con su estrategia marcada por el polémico estreno de 'Mulán' y 'Soul' irá directamente a Disney+, oportunidad del gigante audiovisual para impulsar su plataforma estrenada en plena pandemia, tal y como se rumoreaba desde hace meses.

El consejero delegado de Disney (propietaria de Pixar), Bob Chapek, lanzó un comunicado en el que explicaba que "una película nueva de Pixar siempre es una ocasión especial, y esta verdaderamente reconfortante y humorística historia sobre la conexión humana y encontrar tu lugar en el mundo será un regalo para que las familias lo disfruten juntas en estas Navidades".

De qué trata 'Soul'

'Soul' es una reflexión, a través de la animación, de lo que es realmente importante en la vida, una pregunta recurrente entre la población. "Espero que traiga un poco de humor y diversión a la gente en un tiempo en el que seguro que todos podemos aprovecharlo", añade el texto.

Aún queda por aclarar si Disney optará por el mismo método que empleó en 'Mulán' y para poder ver la cinta habrá que pagar 21,99 euros adicionales a la suscripción al servicio.

En los mercados internacionales donde Disney+ no esté actualmente o vaya a estar disponible más adelante, la película se estrenará en el cine con "fechas aún por anunciar"

En cines donde no haya Disney+

Eso sí, la compañía ha aclarado que en los países en los que ya esté funcionando Disney+, 'Soul' solo se podrá ver en la plataforma, pero que en los mercados internacionales donde Disney+ no esté actualmente o vaya a estar disponible más adelante, la película se estrenará en el cine con "fechas todavía por anunciar".

[Los mejores estrenos de series en octubre]

Tráiler de 'Soul', de Disney Pixar