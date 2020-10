Rodrigo Sorogoyen: "La televisión ahora es más fértil que el cine"

Rodrigo Sorogoyen ha demostrado una vez más cuál es el terreno en el que mejor se mueve, y llega a Movistar+ con la serie 'Antidisturbios', un thriller policiaco ambientado en Madrid con el que el cineasta pretende derribar prejuicios y adentrarse de nuevo en la corrupción, a un ritmo frenético y brillante con el que, hasta el momento, solo ha cosechado buenas críticas en la prensa especializada así como aplausos en la pasada edición del Festival de San Sebastián, donde esta serie celebró su puesta de largo.

El director regresa un año después de estrenar 'Madre', el drama de suspense con el que continuó la trama de su cortometraje homónimo, nominado a los Premios Oscar de 2019, con el que, sin embargo, no logró el reconocimiento que había tenido hasta ese momento tanto en la crítica como en los principales premios cinematográficos del país.

Hasta la fecha, su trabajo más premiado ha sido 'El reino', un thriller político frenético sobre corrupción que en ocasiones parece mimetizarse con la actualidad informativa, y que se convirtió en el gran triunfador de los Premios Goya en 2019, con un total de siete galardones. Antes, en 2016, presentó 'Que Dios nos perdone', un thriller policiaco que contaba con la crisis económica y el 15-M como telón de fondo, y ahora, de nuevo junto a Isabel Peña, su inseparable pareja artística en el guion, suma todos los ingredientes que le han dado éxito y saca a la luz el próximo 16 de septiembre esta serie de seis capítulos. Sin embargo, esta vez va más allá y lanza un reto.

"Buscábamos respuestas a las preguntas que nos hacíamos como ciudadanos de este país: ¿quiénes son, por qué son así y adónde van cuando salen de trabajar?", señala Isabel Peña acerca de los protagonistas de esta serie, en la que el espectador entra en la piel, el corazón y la mente del cuerpo de policía que probablemente más controversia y rechazo despierta en la población.

"Es un viaje interesante para intentar apaciguar los prejuicios a los que el espectador se enfrenta"

Ellos eran conscientes de esta respuesta y precisamente veían interesante retratar a un colectivo que "parte de unos prejuicios muy fuertes". "Es el viaje que proponemos, que nos parece interesante, que sirve, que es útil para intentar no intentar anular ni derribar, pero sí apaciguar esos prejuicios a los que un espectador se enfrenta", agrega Sorogoyen.

Antes de comenzar el guion, Peña y Sorogoyen mantuvieron encuentros con varios antidisturbios y escucharon unos testimonios que, tal y como indican, les dirigieron hacia un único lugar, "la humanidad", porque vieron en ellos a "señores con sus luces y sus sombras", con comportamientos "reprobables" pero aspectos que se pueden "admirar". "Son un grupo homogéneo pero heterogéneo, gente que convive en el trabajo pero que tiene sus particularidades", añade el director, quien buscó crear "personas" y no tanto "personajes".

Peña está convencida de que existe "muchísimo interés" en los protagonistas de esta serie y ha afirmado que en todo momento eran conscientes de "ese doble juego" y ese "doble equilibrio" de unos personajes a los que el espectador verá participar en lanzamientos, aunque en esta ocasión con una mirada más cercana a quienes los ejecutan de lo que puede estar acostumbrado a ver en televisión. "Si no fueran tan polémicos y no suscitaran tantas desconfianzas sería porque no son interesantes", indica.

En este sentido, Sorogoyen cree que, aunque no es la principal, una de las misiones de esta serie es "abrir la mente" y "mostrar otras realidades". "La cultura nos intenta explicar, contar, a nosotros como familia, individuos y como países, y es una de las funciones a las que no se las puede dar la espalda", recalca. En esta línea, Peña agrega que en el pasado, a nivel cinematográfico, España explotaba "de una forma muy inteligente" esta capacidad, porque "tanto los que estaban a un lado como al otro estaban interesados en ello". Ahora, ellos quieren "seguir esa estela", aunque los tiempos marquen otra dirección.

El futuro, ¿en la televisión?

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen quieren que su siguiente proyecto será una película, pero son cautos y están pendientes de los cambios, tanto por la pandemia como por la situación cambiante que afecta a los rodajes, la distribución y la exhibición de películas. "El mundo de la televisión es un mundo muy fértil. Ahora, no sé si afortunadamente o lamentablemente, es mucho más fértil que el cine", destaca.

Como "grandes cinéticos" que son, su objetivo es "seguir haciendo películas", y afirma que rezarán y lucharán por que el cine "no acabe", aunque está convencido de que sufrirá un "cambio drástico". En cualquier caso, son conscientes de que "donde hay facilidades es en televisión", algo que quieren aprovechar porque "permite contar historias muy bien".

En cuanto a la amenaza del cierre de cines, Peña cree que se debe, por un lado, al miedo a la Covid-19 y, por otro, a que las plataformas han hecho cómodo al público. "Estamos en un momento muy débil, ojalá no sea definitivo", afirma la guionista, quien pide al espectador que no abandone "el placer maravilloso de estar durante 100 minutos en una sala de cine".