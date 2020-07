Netflix arrebata el trono a HBO en las nominaciones a los premios Emmy 2020

La edición más atípica de los galardones más relevantes de la televisión, los premios Emmy 2020, ya han anunciado a sus nominados. La Academia de Televisión estadounidense dio a conocer este martes la lista de candidatos que optarán a una 'estatuilla' en la 72ª edición, en la que hay dos claros favoritos: 'Watchment' y 'La maravillosa Sra. Maisel'.

La ceremonia, que finalmente tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en Los Ángeles aunque se dudó de su celebración, se deberá adaptar tanto a la nueva forma de consumo de televisión en 'streaming' -para lo que ha ampliado ciertas candidaturas-, como a la situación provocada por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, ya se conoce que será unos de los conductores de 'late nights' estadounidenses por excelencia, Jimmy Kimmel, quien tendrá en su mano la responsabilidad de adaptar esta gala a la actual situación. Kimmel, que además de presentar, producirá la ceremonia, ya es un habitual de estos premios, los condujo en 2012 y 2016.

En relación a las nominaciones, hay un claro favorito para la próxima edición: 'Watchmen'. La ficción de HBO basada en la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, las lidera con 26 candidaturas. En concreto, la serie podría ganar los Emmy a mejor miniserie, mejor actor principal y de reparto de una miniserie y mejor actriz principal y de reparto, entre tantas.

A la ficción de drama estadounidense de DC comics, le sigue 'La maravillosa Sra. Maisel', la comedia de Amazon Prime Video, que se ha hecho con 20 nominaciones, la misma cifra que logró en los Emmy del pasado 2019.

La tercera posición se la llevan las ficciones dramáticas 'Ozark' y 'Succession', de Netflix y HBO, respectivamente, con 18 candidaturas ambas.

Además de estas, en las principales categorías, están nominadas series como 'Stranger Things', 'The Crown', 'El cuento de la criada', 'Dead to Me', 'Insecure' y 'El método Kominsky', entre otras.

Nominadas a mejor serie dramática

En concreto, en la categoría de mejor serie dramática, las series nominadas son: 'Better Call Saul', 'The Crown', 'El cuento de la criada', 'Killing Eve', The Mandalorian, 'Ozark', 'Stranger Things' y 'Succession'

Al premio Emmy a mejor actriz protagonista de una serie dramática optan Jennifer Aniston por 'The Morning Show'; Olivia Colman, por 'The Crown'; Jodie Comer, por 'Killing Eve'; Laura Linney, por 'Ozark'; Sandra Oh, por 'Killing Eve'; y Zendaya, por 'Euphoria'.

En la categoría de mejor actor protagonista en este género, pueden llevarse el galardón Jason Bateman, por 'Ozark'; Sterling K. Brown, por 'This Is Us'; Steve Carell, por 'The Morning Show'; Brian Cox, por 'Succession'; Billy Porter, por 'Pose'; y Jeremy Strong, por 'Succession'.

Nominadas a mejor serie de comedia

Por otro lado, las series que pueden llevarse el premio como mejor ficción de comedia son: 'Larry David: Curb Your Enthusiasm', 'Dead to Me', 'Saturday Night Live', 'Insecure', 'El método Kominsky', 'La maravillosa Señora Maisel', 'Schitt's Creek' y 'Lo que hacemos en las sombras'.

En este género, la mejor actriz protagonista puede ser Christina Applegate por 'Dead to Me'; Rachel Brosnahan, por 'La maravillosa Señora Maisel'; Linda Cardellini, por 'Dead to Me'; Catherine O'Hara, por 'Schitt's Creek'; Issa Rae, por 'Insecure'; y Tracee Ellis Ross, por 'Black-ish'.

En la categoría masculina están nominados Anthony Anderson, por 'Black-ish'; Don Cheadle, por 'Black Monday'; Ted Danson, por 'The Good Place'; Michael Douglas, por 'El método Kominsky'; Eugene Levy, por 'Schitt's Creek'; y Ramy Youssef, por 'Ramy'.

Nominadas a mejor miniserie

El espacio para las miniseries también se amplía con más candidaturas y en la 72 edición optan al Emmy: 'Little Fires Everywhere', 'Mrs. America', 'Creedme', 'Unorthodox' y 'Watchmen'.

La mejor actriz de una miniserie podría ser Cate Blanchette, por 'Mrs. America'; Shira Haas, por 'Unorthodox'; Regina King, por 'Watchmen'; Octavia Spencer, por 'Self Made'; y Kerry Washington, por 'Little Fires Everywhere'.

Mientras, están nominados a mejor actor de una miniserie Jeremy Irons, por 'Watchmen'; Hugh Jackman, por 'Bad Education'; Paul Mescal, por 'Normal People'; Jeremy Pope, por 'Hollywood'; y Mark Ruffalo, por 'La innegable verdad'.

Netflix arrebata el trono a HBO

No solo las nominaciones individuales o de cada serie destacan en esta edición. Este es un un año en el que Netflix le ha arrebatado el trono a HBO, al lograr un total de 160 nominaciones para sus producciones frente a las 107 del segundo, que en los últimos años ha liderado las candidaturas gracias a, entre otras, su producción estrella, 'Juego de tronos', que se despidió el pasado año.

Además, aunque está lejos de las nominaciones de 'Watchmen' o 'La maravillosa Sra. Maisel', destaca la entrada por todo lo alto de la joya de la corona de Disney+ (se puede ver en España desde el 24 de marzo), 'The Mandalorian', que ha logrado, por sorpresa, 15 candidaturas.

También llega a esta edición con fuerza Apple TV+, que ha conseguido que dos sus actores protagonistas de 'The Morning Show', Jennifer Aniston y Steve Carell, puedan ganar el premio en sus categorías.

