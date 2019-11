Los mejores estrenos de series de Netflix y HBO en noviembre

Los gigantes audiovisuales de streaming tienen que competir con su catálogo de series en un duro mercado. Actualmente, pocas son las compañías que no se han subido al carro de la ficción y cada mes presentan nuevas apuestas con las que ganar la batalla de las series. Este noviembre, en Netflix y HBO se podrán ver desde Somos la ola, hasta la nueva temporada de The Crown o Rick y Morty.

Así, noviembre se presenta con tanto nuevas temporadas de aclamadas series como con nuevos rostros e historias de la pequeña pantalla.

Vozpópuli ha hecho una selección con los mejores estrenos de series en noviembre que se podrán ver a partir de esta semana.

Mejores estrenos en Netflix en noviembre

La plataforma estadounidense es actualmente uno de los gigantes audiovisuales del mundo. Aunque es cierto que vio tambalear su liderato con potentes estrenos de HBO, lo cierto es que volvió a recuperar su popularidad gracias, entre otras, a la tercera temporada de Stranger Things -con nuevo récord de audiencia-, y otros estrenos como Élite, The Spy o Creedme, entre tantas.

Este mes de noviembre, la compañía estadounidense ofrecerá en su catálogo:

'Somos la ola': 1 de noviembre

Ludwig Simon, Luise Befort y Michelle Barthel protagonizan esta serie alemana de Anca Miruna Lazarescu, Mark Monheim. Dentro del género del suspense, esta ficción para mayores de 16 años, habla de un misterioso compañero que arrastra a cuatro adolescentes idealistas a rebelarse contra el auge del fervor nacionalista. Sin embargo, su movimiento da un giro siniestro.

'Hache': 1 de noviembre

Hache es una ficción española ambientada en la Barcelona de los años 60. La protagonista, Helena (Adriana Ugarte), logra conquistar a un peligroso traficante de heroína (Javier Rey) y va aprendiendo lo que hace falta para ascender en la organización. En esta serie de drama policíaco y thriller creada por Verónica Fernández también se podrá ver a otros actores como Eduardo Noriega.

'Atypical' (temporada 3): 1 de noviembre

El primero de noviembre también llega a la pequeña pantalla la tercera temporada de Atypical. Jennifer Jason Leigh y Michael Rapaport protagonizan esta tragicomedia de Robia Rashid (creadora de otro fenómeno televisivo, Cómo conocí a vuestra madre). Esta cinta cuenta la vida de un adolescente con un trastorno autista que decide buscar novia.

'The End of the F*** World' (temporada 2): 5 de noviembre

Un psicópata adolescente y una chica rebelde inician un accidentado viaje por carretera. Esta es la descripción de The End of the F*** World, una serie de humor negro basada en una novela gráfica. La protagonizan Jessica Barden, Alex Lawther y Steve Oram y fue creada por Charles S. Forsman.

'The Crown' (temporada 3): 17 de noviembre

Esta cinta de Peter Morgan narra el drama sobre las rivalidades políticas y los romances acaecidos durante el reinado de Isabel II. Claire Foy, John Lithgow y Matt Smith protagonizan esta ficción en la que aparecen, además, los eventos que moldearían la segunda mitad del siglo XX. Ahora vuelve con su tercera temporada.

'Alta mar' (temporada 2): 22 de noviembre

La serie española de Ramón Campos y Gema R. Neira llegará a finales de noviembre con su segunda entrega. Ivana Baquero, Jon Kortajarena y Alejandra Onieva, entre otros, ponen rostro a una historia sobre dos hermanas que descubren los secretos de su familia tras una oleada de asesinatos en un barco de lujo que navega de España a Brasil en los años 40.

Mejores estrenos de HBO en noviembre

HBO ya es un imprescindible del mercado, consolidándose definitivamente con la última temporada de Juego de tronos o de las exitosas Years and Years, Chernobyl y Euphoria.Este mes de noviembre, la plataforma de streaming estadounidense presenta estos estrenos:

'La materia oscura': 4 de noviembre

Tom Hooper, Dawn Shadforth y Otto Bathurst dirigen esta serie de la BBC del género de fantasía. Cuenta cómo durante la búsqueda de una amiga secuestrada, una joven de otro mundo revela un plan siniestro que involucra a niños desaparecidos y un fenómeno misterioso llamado Dust. Basada en una trilogía de novelas, lo cierto es que estas obras ya contaron con una primera adaptación, la película La brújula dorada. Esta no tuvo mucho éxito, ahora habrá que esperar a la serie.

'Britannia' (temporada 2): 7 de noviembre

Esta ficción está ambientada en en el año 43 D.C. La serie se desarrolla durante la conquista romana de Britania. Creada por Jez Butterworth, Tom Butterworth y James Richardson, se trata de una serie británico-americana del género fantasía histórica. Ahora estrena su segunda temporada.

'Santos Dumont': 11 de noviembre

Santos Dumont es una miniserie que consta de seis episodios sobre la vida en París y en Río de Janeiro de uno de los padres de la aviación mundial, Alberto Santos Dumont. Joao Pedro Zappa pone rostros a este hombre, que fue el primero en despegar a bordo de un avión, impulsado por un motor aeronáutico.

'Rick y Morty' (temporada 4): 14 de noviembre

Sí, es una serie de dibujos animados, pero quizá sea una de las mejores ficciones para adultos de la actualidad. Esta ficción de Justin Roiland y Dan Harmon, que ya lleva cuatro temporadas en emisión, sigue la estela de la historia de cómo después de haber estado desaparecido durante casi 20 años, Rick Sánchez llega de imprevisto a la puerta de la casa de su hija Beth y se va a vivir con ella y su familia utilizando el garaje como su laboratorio personal.

'The Sleepers': 17 de noviembre

Esta serie de de Ivan Zachariás está ambientada en el año 1989, en la cúspide de la Revolución de Terciopelo, Marie y su esposo Viktor, un político y una violinista, regresan a Praga después de años de exilio en Londres. Después de un accidente de tráfico, Marie se despierta de un coma sin rastro de Viktor.