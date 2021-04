Levante, final del verano del año 1992 en un pueblo de la costa. Tres jóvenes de 15 años -Sandra, Eva y Malena- desaparecen en una discoteca sin dejar rastro. Así comienza la nueva serie de Movistar+, la que será su primera ficción original de género fantástico, 'Paraíso'.

Todo parece ser el argumento de un suceso perfectamente verosímil en cualquier pueblo de España. De hecho, podría estar dentro del género 'true crime' que tanto protagonismo ha logrado en los últimos años dentro de las plataformas de 'streaming'.

Sin embargo, el detalle más importante llega al final de la sinopsis: el hermano pequeño de Sandra comienza una investigación junto a varios amigos y descubren que quienes tienen a su hermana "no son de este mundo".

Con este giro en la trama, la que promete ser una gran apuesta de Movistar+ dentro del género fantástico y de aventuras recuerda a algo que resulta familiar. La historia guarda algunas similitudes, a priori, con el fenómeno de Netflix 'Stranger Things' como la fotografía, el contexto, la historia o el misterio.

La actriz Macarena García y el director Fernando González Molina en el rodaje de la serie 'Paraíso'. Michael Oats (Movistar+).

'Paraíso', ambientada a principios de los años 90, promete conectar con los referentes de la adolescencia de muchos. De la mano de Fernando González Molina ('Tres metros sobre el cielo', 'Palmeras en la nieve', 'El barco', 'Los hombres de Paco') como director, la ficción toma de referencia el cine de Spielberg, serie V, 'Verano azul' e, incluso, 'Compañeros'.

El reparto de esta nueva ficción lo forma Macarena García, Iñaki Ardanaz, Gorka Otxoa, Pau Gimeno, Cristian López, León Martínez, Héctor Gozalbo, María Romanillos y Patricia Iserte

"'Paraíso' es un viaje al cine de entretenimiento que nos apasionaba y nos hizo dedicarnos a esto, pero también es un relato sobre la pérdida y sobre la dificultad de ser adolescente cuando eres distinto", declara.

Imagen de la serie 'Paraíso', de Movistar+. Michael Oats.

El género no es muy habitual en el sector en España, tal y como ha señalado Laura Fernández Espeso, directora general de The Mediapro Studio, en la rueda de prensa de presentación. "Que España no se haya adentrado demasiado en este género hace que seamos muy exigentes con esta serie", ha afirmado. "La serie es muy exigente porque ha habido mucho rodaje de noche, fuego, piscinas interiores… un delirio", ha añadido.

Reparto de la serie 'Paraíso'

Además, con motivo de la pandemia de covid, hubo cuatro meses de parón. "Entonces no teníamos ni idea de los protocolos como tenemos ahora. Teníamos mucho miedo", ha explicado Espeso.

La serie, que se estrenará este año, es una producción de Movistar+ y Globomedia (Mediapro) y es una creación de González Molina, Ruth García ('El incidente', 'Los protegidos', 'El internado', 'Los hombres de Paco') y David Oliva ('El incidente', 'Los protegidos', 'Los hombres de Paco', 'Los Serrano').

Además, contará con un reparto liderado por Macarena García ('Blancanieves', 'El arte de volver'), Iñaki Ardanaz ('La víctima número ocho'), Gorka Otxoa ('Fe de etarras', 'Allí abajo'), Pau Gimeno (musical 'Billy Elliot'), Cristian López (musical 'El rey León'), León Martínez ('Merlí'), Héctor Gozalbo ('Nada será igual'), María Romanillos ('Antidisturbios') y Patricia Iserte.

Fotograma de Paraíso.

La serie guarda mucha relación con los elementos propios de quienes vivieron la adolescencia en los 90, algo que los actores más mayores han agradecido. Otxoa ha prometido que, a través de esta cinta, "se recuperan muchas cosas de aquellos tiempos".

Por su parte, García ha señalado que está totalmente enamorada de su personaje, Costa. "Es una mujer con mucha fuerza, inteligente, brillante... se enfrena a ser guardia civil en un mundo muy masculino y será muy ninguneada", ha continuado para asegurar que "necesitaba un personaje así".

Fecha de estreno y capítulos

'Paraíso' contará con ocho episodios de unos 50 minutos cada uno y se estrenará en plena época estival, el próximo 4 de junio.