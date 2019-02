¿Vuelve Perdidos (Lost)? La cadena ABC no descarta su regreso

Han pasado casi diez años desde The Final Journey, el último capítulo de Lost (Perdidos). Fue emitido de manera simultánea en varios países el 23 de mayo de 2010. Como dato, sólo en Estados Unidos acaparó unos 10 millones de espectadores. Ahora, una década más tarde, el regreso de la serie, del que ya se ha hablado en alguna ocasión, podría estar más cerca.

Desde su final, la incógnita '¿Alguna vez volverá Lost?' se ha mantenido en el aire. De hecho, así titula su artículo el medio especializado The Hollywood Reporter, en el que desvela las intenciones de la cadena ABC -donde se emitió la ficción de J.J Abrams- de traer de vuelta a Jack, Kate o James.

Las pretensiones de esta propuesta se desvelaron durante el encuentro de Television Critics Association. Evento en el que la nueva presidenta de ABC Entertainment, Karey Burke, hizo un debut que, visto lo visto, no ha dejado indiferente a nadie.

¿Un 'reboot' de Lost?

A la pregunta de si volverá a emitirse Lost, Burke contestó: "Sí, me gustaría mucho [un reboot]. Sería algo que me interesaría ver".

Esto, pues, no quiere decir que ya se esté preparando el regreso de la serie. Pero, según las palabras de la presidenta de la ABC, a buen seguro que está en la lista de probables de la cadena (o al menos de su nueva presidenta). Y es que, a las preguntas de The Hollywood Reporter, Burke aseguró que "no hay planes actuales de revivir Lost".

Pero, eso sí, añadió que: "es algo con lo que sueño cuando voy a la cama por la noche", dijo. "No he hablado con los productores ejecutivos o los estudios de ABC al respecto, pero a menudo cuando me preguntan, 'qué serie reiniciaría' mi respuesta siempre es 'Lost' y 'Alias' [otra serie original de ABC]. Sería divertido tener una conversación al respecto".