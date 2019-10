La increíble historia del hispano que desafió al emirato de Córdoba

No agota la historia sus posibilidades literarias. Así lo demuestra El señor de Bobastro (La Esfera de los Libros), una novela de Bernabé Mohedano, quien recrea las hazañas de un rebelde hispano que desafió al emirato de Córdoba. Ambicioso en el diseño de su estructura y su vocación de rigor histórico, el autor de esta novela asume la voz de un soldado mozárabe y principal lugarteniente de Omar ibn Hafsún, el rebelde muladí que se enfrentó a cuatro emires de Córdoba.

La novela reproduce la Córdoba del emirato, el boato de Bizancio, la pujante Oviedo de Alfonso III el Magno, así como los inicios de la Reconquista y la construcción de la propia Bobastro. Esos son los escenarios en los que los personajes de estas páginas protagonizan intrigas, batallas e, incluso, una historia de amor. El señor de Bobastro echa mano de los ingredientes de la novela histórica canónica sin renunciar a las pretensiones literarias.

Un descubrimiento novelístico

Al libro lo empuja una necesidad casi memorialística y documental que tiene su razón de ser en el aniversario de los 1100 años de la muerte de Omar ibn Hafsun, el rebelde hispano que durante cuarenta años desafió el dominio Omeya en Hispania y por supuesto al-Andalus. A pesar del impacto que tuvo en la política andalusí e hispana, se conoce poco de este personaje. He aquí uno de los elementos claves para que Mohedano acometiera este libro, además de una fuerte pulsión narradora que demuestra en sus páginas.

Desde su capital en Bobastro en la sierra de Abdalajís, Málaga, este personaje llegó a dominar la mayor parte de la costa desde Algeciras hasta Murcia y buena parte del interior ya fuera directamente o mediante alianzas con otros caudillos hispanos. En su máximo esplendor encerró en Córdoba al Emir Abd Alláh y perdió una batalla, Epagro – Aguilar, en que contaba con ventaja numérica y de posición. De haber vencido habría acabado con el emirato Omeya y su dominio en España.

Las ciudades de la época, su arquitectura y costumbrismo están descritas con una prosa realista, producto de una documentación que su autor, Bernabé Mohedano, consigue cristalizar en una ejecución destacada, especialmente en las descripciones que hace de la fortaleza Bobastro y del entorno de las provincias de Málaga, Córdoba y Granada.

"Cuando me encontré con el personaje, me fascinó. Se juntó mi objetivo de escribir con este descubrimiento. Me volqué en la documentación y por eso me lancé a escribir esta novela. Visité la zona y me dediqué de lleno a escribirla. Mi interés era literario, pero quería hacerlo a través de la novela histórica", comenta Bernabé Mohedano a Vozpopuli a propósito de esta obra.

Ambición literaria, tema histórico

La época que retrata Mohenado responde a un periodo complejo en la que aparecen personajes y acontecimientos que todavía hoy resuenan en en el imaginario histórico y político español. El autor también rescata una dimensión geográfica del periodo, ya que glosa los ataques sarracenos a la costa francesa y el interior de Europa y describe el convulso mediterráneo con las recién nacidas Amalfi y Venecia en su lucha por conquistar un lugar geoestratégico mundial ante el declive bizantino.

Desde Santa Sofía y el Gran Palacio del Emperador León X el Sabio hasta las cortesanas luchas de poder de Constantinopla. La Reconquista y los movimientos de los distintos reinos peninsulares y de los que conforman el mediterráneo aliñan la épica casi homérica de su protagonista: batallas, traiciones, violencia, sexo y amor, los ingredientes al uso de un libro que pretende la verosimilitud del género histórico.