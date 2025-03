Secundino Hernández: “Mi pintura se alimenta de la tensión entre el control y la improvisación”

Madrid acoge a uno de sus artistas más ilustres en una exposición sin precedentes. La Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid presenta ‘Secundino Hernández en obras’, una muestra que, hasta el 20 de abril, ofrece un recorrido por casi las tres décadas de creación plástica del reconocido pintor madrileño.

La exposición reúne cerca de 70 piezas provenientes de colecciones privadas e instituciones de prestigio, nacionales e internacionales. Desde su obra más temprana, fechada en 1996, hasta una monumental creación realizada en 2025, el espectador podrá sumergirse en la incansable búsqueda del artista por desentrañar los misterios del lenguaje pictórico.

Un recorrido por su trayectoria

"Si bien sus pinturas transmiten una sensación de espontaneidad absoluta, son en realidad el resultado de una técnica depurada, un conocimiento profundo de los materiales y una investigación constante que han dado lugar a un corpus artístico excepcionalmente sólido", explica el comisario de la exposición, Joaquín García Martín.

El propio Secundino Hernández en una entrevista para Vozpópuli explica lo que significa exponer por primera vez en su ciudad natal. "Exponer en Madrid siempre es especial, pero hacerlo en una institución como la Sala Alcalá 31 donde se revisa mi trayectoria, añade una capa de emoción y de reflexión al proyecto. Es un regreso a los orígenes, pero también una forma de mirar el camino recorrido desde una nueva perspectiva. Madrid es un punto de referencia constante en mi trabajo, un lugar que me ha nutrido y donde, de alguna manera, siempre vuelvo".

Cuatro ejes de exploración artística

El recorrido expositivo se articula en torno a cuatro ejes fundamentales en la obra de Hernández: el dibujo como cimiento de su lenguaje, la superficie como campo de exploración, la composición formal y la figura humana, única licencia figurativa en una trayectoria eminentemente abstracta. Cada una de estas categorías permite adentrarse en su universo creativo, donde el gesto y el azar se conjugan con una metodología rigurosa que, lejos de la improvisación, revela una disciplina casi obsesiva.

Sobre la selección de obras para esta muestra, Hernández comenta: "Ha sido un proceso complejo pero enriquecedor. Cada obra elegida no solo representa una etapa de mi trayectoria, sino que establece conexiones con el resto. Más que una recopilación exhaustiva, la selección busca construir un relato que permita al espectador recorrer mi evolución pictórica de manera coherente".

La exposición no solo invita a la contemplación, sino también al diálogo y la experimentación. Para ello, la Sala Alcalá 31 ha diseñado un programa de actividades complementarias que incluye talleres familiares y escolares, recorridos guiados y encuentros con el artista y el comisario. Además, la Comunidad de Madrid ha coeditado junto a la editorial This Side Up un catálogo que ahonda en la trayectoria de Hernández, con textos de Joaquín García Martín, Sonia Fernández Pan y Rocío Robles Tardío.

Un arte en constante evolución

El título de la exposición encierra una doble intención: por un lado, sintetizar en una selección representativa la evolución del artista; por otro, subrayar el carácter inacabado de toda trayectoria creativa, siempre en constante transformación.

Hernández también reflexiona sobre su relación con la pintura: "Ha cambiado en la medida en que he aprendido a escuchar más el proceso y a no imponerme respuestas inmediatas. Ahora sigo sorprendiéndome con lo que puede suceder en el lienzo, y creo que esa es la clave para mantener viva la práctica". Sobre el papel del azar en su proceso creativo, añade: "Mi pintura se alimenta de la tensión entre el control y la improvisación. Siempre me ha interesado ese punto en el que lo inesperado se convierte en parte del lenguaje".

Exposición gratuita

La exposición es una buena oportunidad para adentrarse en el universo creativo de un artista cuya obra oscila entre lo gestual y lo meticuloso, desafiando etiquetas y explorando los límites del arte contemporáneo.

Con esta retrospectiva, la Comunidad de Madrid brinda la oportunidad de acercarse a la esencia de un artista que, con su investigación incesante sobre materiales y técnicas, ha logrado consolidarse como una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo español.