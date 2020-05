Así es el capítulo final de 'El secreto de Puente Viejo' que se emite esta noche

'El secreto de Puente Viejo' ha marcado un hito tras convertirse en una de las series más longevas en la televisiónespañola y retransmitirse en más de 60 países. Se estrenó en nuestro país en febrero de 2011 en Antena 3 y nueve años después, tras 2.323 episodios, se emite hoy en 'prime time', el capítulo final a las 22:45 horas en Antena 3. Un desenlace que estámarcado por el coronavirus.

El último capítulo ha contado con dos vecinos muy especiales, Cristina Pedroche y Roberto Brasero. La presentadora y el hombre de 'El tiempo' más conocido de Atresmedia, aparecerán en el final de la serie. También Gloria Serra ha participado en un cameo en el que la hemos podido ver rodeada del equipo técnico de la serie.

.@CristiPedroche y @tiempobrasero se convierten en vecinos de Puente Viejo para conocer a todos los personajes que tanto nos han hecho vivir a lo largo de este tiempo ❤Esta noche, ÚLTIMO CAPÍTULO. A las 22:45h, en @antena3com y @ATRESplayer 🎬https://t.co/W2rV1Z0jIU — El secreto de Puente Viejo (@esdpv) May 20, 2020

Pero ¿cómo describen el capítulo final de la serie de 'Puente Viejo' los que llevan trabajando en ella tantos años? Luis Santamaría, productor ejecutivo de la ficción de Boomerang y Atresmedia, ha señalado a 'El Mundo' que se trata de "un final muy potente y muy emocionante a la altura de la serie que seguro dará qué hablar".

Por su parte, María Bouzas, que interpreta a Doña Francisca Montenergro, la villana de la serie y la única actriz que ha trabajado durante nueve años en la serie, ha manifestado: "Yo creo que no podía tener otro final. Y es un gran acontecimiento".

"No me ha sorprendido nada, me parece un gran final, aunque se que habrá controversia, como en casi todas las series", ha indicado Bouzas en 'La Razón', para continuar diciendo: "Nunca se puede agradar a todo el mundo, pero en lo que sí habrá unanimidad es en que ha sido una gran serie llena de momentos inolvidables y que la vamos a echar de menos".

Otras de las actrices, Sandra Cervera, que interpreta a Emilia Ulloa, ha delcarado: "Creo que Puente Viejo no sería fiel a su esencia si realmente no dejara en vilo al espectador. Tengo una intuición con esta serie y es que, artísticamente, es imposible cerrarla". Después, misteriosa ha añadido: "Ahora sé cuál fue la razón por la que Emilia tenía que regresar".

En el último capítulo tuvieron que trasladarse a Guadalajara,en fase 1 por el coronavirus

La serie de Atresmedia tuvo que parar el rodaje cuando se decretó el estado de alarma aunque en esas fechas ya tenían casi todo el final grabado. "Ha sido bastante complejo. Nos quedaban cinco días, tres jornadas y media de rodaje", ha contado el productor, Santamaría, a 'El Mundo'. "En postproducción cogimos todos los brutos y el material que teníamos, fuimos remontando los últimos capítulos hasta que dimos con la tecla del cierre, y la semana pasada rodamos los flecos que teníamos en el aire", ha añadido.

A pesar de que Leganés ha sido la localización de la serie, tuvieron que cambiar la ubicación para poder seguir grabando y eligieron Guadalajara ya que esta se encontraba en fase 1 de la 'desescalada' y permitía ciertos movimientos prohibidos aún en la Comunidad de Madrid. Tuvieron que adoptar ciertas medidas de seguridad, evitar aglomeriaciones y el equipo artístico trabajó con mascarillas, pantallas y guantes. "Ahora sí que existe un protocolo de seguridad oficial de rodaje para toda la ficción", ha señalado el productor.

La serie de 'Puente Viejo' ha sido un fenómeno en España, Italia y Latinoamérica y ha tenido una media de 1,6 millones de espectadores por capítulo y una cuota de pantalla superior al 15%, un porcentaje muy elevado teniendo en cuenta que se emite en la sobremesa.