San Valentín y la guerra contra el amor romántico

Increíble, pero cierto: la diputación foral de Vizcaya ha financiado una campaña contra el enamoramiento clásico con motivo de la fiesta de San Valentín. La actividad principal es una acción en la plaza de la Intermodal de Bilbao, punto neurálgico e la ciudad que atraviesa miles de personas cada día. Se ha instalado una mesa que simula el escenario de una primera cita, cuando una pareja comienza a conocerse. Se vende como una invitación al debate, pero los mensajes que se han colocado cuestionan fuertemente la conveniencia del amor romántico de toda la vida. Bajo el lema #SanValentínFAQ – Preguntas Frecuentes sobre San Valentín, la campaña plantea cuestiones como “¿Sin ti no soy nada? ¿En serio?”, “¿Los celos son una señal de amor verdadero?” o “¿Dar likes en redes sociales es traición?”.

Tal y como reconocen fuentes afines a la campaña, “el objetivo es desmantelar ideas erróneas que refuerzan desigualdades de género y generan relaciones de control y toxicidad”. No es, por tanto, una propuesta de debate, sino propaganda publicitaria progresista. Un aspecto inquietante de este tipo de campañas institucionales está en que nunca estudian los conflictos fuera de su marco ideológico. ¿Qué porcentaje de parejas clásicas pasan décadas juntos sin violencia de ningún tipo? ¿Están libres de agresiones de género las personas que no se emparejan? ¿Cómo es posible que todos los experimentos para encontrar alternativas a la pareja –amor libre, poliamor, etcétera– nunca hayan cuajado socialmente cuando hace medio siglo que vivimos en sociedades progresistas?

La campaña esta dirigida por Teresa Laespada, Teniente de Diputada General y responsable del Departamento Foral de Empleo, Cohesión e Igualdad. Durante la presentación ante la prensa, sus palabras volvieron a confirmar que no hay ninguna intención de abrir debates sino de imponer una visión política contra las parejas de toda la vida: “El mito del amor romántico no es solo un concepto erróneo, sino una estructura que nutre la violencia y la desigualdad. Las relaciones fundadas en estos ideales perpetúan dinámicas de poder desiguales, atrapando a las mujeres en modelos de amor que las destruyen. Este no es un problema individual, es una cuestión estructural y social que debemos erradicar de manera firme y colectiva, desde sus mismas raíces”, afirmó.

Disfunciones previas

Bilbao tiene ya un historial de metidas de pata por plegarse plenamente al argumentario feminista. La más sonada ocurrió en 2019, cuando el ayuntamiento del PNV canceló un concierto de C. Tangana a instancias de Elkarrin/Podemos, que consideraba que las letras del rapero no deberían sonar debido a “la necesidad de abordar esta problemática -asesinatos y violaciones- no solo desde el ámbito de la seguridad y la justicia, sino también desde la educación”. Un idea de olla monumental, aparte de totalmente ineficaz, ya que el trapero madrileño decidió alquilar una sala privada para ofrecer un concierto gratuito, que registró un lleno absoluto. El ridículo para las autoridades de la ciudad no pudo ser más completo.

En aquella ocasión, no se buscaba el debate, pero se produjo de forma natural. Voces autorizadas de todo el espectro sociopolítico se opusieron a este tipo de censuras feministas. Pedro Pastor, músico que había sido censurado por el PP y Ciudadanos en las fiestas de Aravaca fue uno de los que se opuso. “Libertad de expresión significa exactamente libertad de expresión. Cancelar a C. Tangana por el contenido machista de sus letras es censura. Educación emocional y sexual para todos contra el machismo. Prohibir conciertos es contraproducente y es una vergüenza. En mi opinión”, defendía. Dentro del propio Podemos también se opuso Clara Serra. Quizá lo relevante de este tipo de campañas es que no son cuestiones que la ciudadanía reclame a la clase político sino que la clase política se empeña en aplicar a la vida pública.