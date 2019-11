Los MTV EMA se pliegan al talento femenino y se rinden a Rosalía y Billie Eilish

Los premios MTV European Music Awards (EMAs) celebrados en Sevilla la pasada noche, han vuelto a poner en la cumbre a la artista catalana de raíces flamencas y fusión urbana Rosalía. Esta se subió al escenario para volver a demostrar que ya es una de las divas de la música actual. No solo ella, fue una noche para el talento femenino y para dar nombre propio a quienes han llegado pisando fuerte, como Billie Eilish o Halsey.

Rosalía volvió a hacerse con un galardón gracias a su tema Con altura. Junto al colombiano J Balvin, y El Guincho ganaron el premio a Mejor colaboración de los premios europeos de la cadena MTV. Además de este reconocimiento, la de San Esteban de Sasroviras (Barcelona) volvió a protagonizar la performance de la noche.

La catalana subió al escenario y un gran ballet la acompañó para interpretar una de las canciones más sentidas de la artista. Di mi nombre sonó junto a decenas de bailarines que convirtieron el escenario en un tableo flamenco. Todo en rojo y negro.

Todos con ganas de sol y sillas de mimbre pusieron la nota más made in Spain de una noche en la que Sevilla era la capital de la música europea. De nuevo, fusionado con el urbano y sus coreografías imposibles.

Al recoger el premio, Rosalía quiso agradecérselo a quienes tantos éxitos compartidos le han dado con este tema: El Guincho y J Blavin. "Este premio es para mis hermanos El Guincho y J Balvin; estoy muy agradecida y me siento muy afortunada por poder hacer música con la gente a la que considero familia", dijo al recoger su trofeo a mejor colaboración.

Este reconocimiento llega tan solo unos meses después de hacer historia en los Video Music Award (VMA) de MTV al otro lado del Atlántico, allí se convirtió en la primera artista española en conseguir una estatuilla de la cadena estadounidense. De hecho, allí en el Prudential Center de Newark (Nueva Jersey, EEUU), logró los premios a la Mejor coreografía y al Mejor vídeo latino por este mismo tema.

Este domingo, asimismo, ha sido una noche para la exaltación del talento femenino, no solo por su número de actuaciones, sino porque los premios han recaído, sobre todo, sobre mujeres.

Ganadores de los premios MTV EMAs

La artista de Nueva Jersey (EEUU) Halsey se llevó los MTV EMAs a Mejor artista pop y Mejor look. Nicki Minaj se hizo con el de Mejor artista de hip-hop); FKA Twiggs logró el de Mejor estilo alternativo; y Ava Max, ganó el de Mejor push (apuesta por un artista emergente), además de protagonizar otra de las actuaciones espectaculares de la noche.

España también estuvo presente -no solo por Rosalía y por el Palacio de Congresos de Sevilla- gracias a la categoría de Mejor artista de este país. Los ciudadanos de los países europeos podían votar quiénes eran, para ello, los mejores de cada territorio y, en este caso, Lola Índigo se hizo con el de Mejor artista española.

También volvió a destacar, como ya está siendo habitual en las entregas de premios, la artista de Los Ángeles (California) Billie Eilish. En esta ocasión, con sus tan solo 17 años, volvió a ganar el premio a Mejor artista revelación y se hizo también con el de Mejor canción por Bad guy. Taylor Swift tampoco podía irse sin premio, y se llevó el de Mejor vídeo gracias a ME! junto a Brendon Urie de Panic at the Disco. ambas estarán en Madrid el próximo mes de julio en el Mad Cool Festival 2020.

Las categorías en las que sus compañeros sí han rascado premio han sido las de Mejor artista, que fue para el canadiense Shawn Mendes; Mejor artista rock, para Green Day; Mejor concierto del programa World stage, que ganó Muse por su último concierto en Bilbao (2018); el Mejor artista de electrónica, para Martin Garrix; y el Mejor directo y los mejores fans, ambos galardones para los surcoreanos BTS.

Finalmente, el homenaje Rock Icon (icono del rock) fue para quien representó la esencia del britpop gracias al grupo Oasis junto a su hermano Noel, Liam Gallagher.

Actuación de Dua Lipa en los MTV EMAs

En relación a las actuaciones, han subido al escenario andaluz además de Rosalía, la británica de origen kosovar Dua Lipa, quien ha abierto la gala con una espectacular puesta en escena, rodeada de una treintena de bailarinas de amarillo para interpretar Don't start now.

La gala arrancó de forma bilingüe por primera vez, de la mano de la estadounidense de origen mexicano Becky G como presentadora.