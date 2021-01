Rosalía, Beyoncé, Adele… Los discos más esperados de 2021

Afrontamos una temporada extraña, por no decir extrañísima. Todavía no sabemos si habrá conciertos, ni en qué condiciones, pero al menos tenemos diez puntos de referencia discográfica que marcarán el año. Dominan el calendario los lanzamientos de grandes divas, aunque se mantiene la variedad sonora del planeta pop-rock. ¿Será 2021 el año que normalice la circulación musical? Además de los siete magníficos comentados, se supone que habrá nuevos y flamantes trabajos de The Cure, Jay-Z, Cardi B, Nacho Vegas, Drake, Lorde, Lana del Rey, Femi Kuti y Alice Cooper, entre otros.

Rosalía

Es una presencia constante en el planeta pop, pero necesita ya un álbum del voltaje de El mal querer (2018). Sobre todo después de que su participación en la pésima remezcla de Blinding Lights (The Weeknd) haya dejado claro que no puede vivir eternamente de chucherías sonoras. Rosalía ha cerrado un ciclo y debe confirmar su estatura de estrella global con el disco que seguramente contendrá su colaboración con la icónica Billie Eilish. Los meses de retiro en Miami con su representante seguro que han sido suficientes para pensar, planear e incluso empezar a grabar su segunda obra magna.

Kendrick Lamarr

No publica nuevo trabajo desde Damn en 2017. El rapero de Compton, símbolo de Black Lives Matter, se ha dedicado en este tiempo a los conciertos, las colaboraciones y a ejercer de ‘curator’ en la banda sonora del taquillazo Black Panther (2018). Se suponía que estrenaba nuevo material en 2019, pero eso no ocurrió, así que parece obligado hacerlo ahora. En las entrevistas, se limita a comentar que está trabajando en "un nuevo sonido” ya que rechaza estancarse en lo de siempre. “Necesito algo que me mantenga excitado”, explica. Se apuesta fuerte por un giro hacia el rock.

Beyoncé

Sigue siendo la reina del planeta pop, la única realmente capaz de competir y luego eclipsar a Madonna. Las pistas de baile la necesitan, las radiofórmulas también, incluso los premios Grammy. “La organización está negociando a dos bandas tanto con Megan Thee Stallion como con la propia Beyoncé para que realicen una actuación conjunta interpretando el remix de Savage que reunió a dos de las solistas de mayor renombre de la música estadounidense”, explica el periodista Juan Vicente. La versión estadounidense de Hola informó de que la diva ha estado trabajando en un nuevo show virtual y en cómo mostrar su nueva música, que ya se habría empezado a grabar con artistas como Dua Lipa y The Shindellas.

Adele

Otra megadiva que la industria musical necesita como el comer. Durante una boda este año dejó caer que publicaría disco en septiembre, pero la pandemia torció todos sus planes. Los rumores dicen ahora que ha trabajado en el estudio con los prestigiosos John Legend y Raphael Saadiq. Estas navidades, publicó en Instagram un post con el mensaje "Peace out til next year" (“Paz hasta el año que viene”), acompañado por una pícara sonrisa, que se interpretó como una promesa de nuevo álbum. También escribió ”Me vuelvo a mi cueva para seguir siendo la (soltera) señorita-gata que soy”. En principio, son asuntos de su vida privada, pero ya sabemos que su situación sentimental ha sido siempre parte de su combustible creativo.

Rihanna

Su vida como empresaria le ha quitado mucho tiempo de dedicación musical, aunque se espera para 2021 su noveno álbum de estudio. Incluso se rumorea que tiene título provisional: R9. Sus pop ultracontagioso y siempre bailable parece seguir centrado en las sonorizadas jamaicanas, de la mano de colaboradores como Diplo, pero también el pop de radiofórmula de compositoras como Skylar Grey (co-compositora de “Love the way you lie”, el bombazo de Rihanna junto a Eminem). “No puedo decirte cuándo saldrá el álbum. Lo que sí puedo adelantar es que estoy trabajando en él a destajo”, ha declarado la estrella de Barbados a los medios. No parece el tipo de persona que se deslome a fondo en algo para luego dejarlo en un cajón.

C. Tangana

Esto ya es una certeza: nuevo álbum titulado El madrileño y con fecha de publicación en febrero: hace bien, ya que vive un momento dulce con el éxito de “Tú me dejaste de querer”. Incluso ha dado declaraciones a Associated Press: “Tenía un álbum preparado que seguía más la onda de la música urbana actual, el R&B, el trap, el reguetón, que digamos que es lo que todo el mundo está haciendo, y la cuarentena me ha servido para tomar un cambio de rumbo y empezar con este proyecto un poco más arriesgado. Es como una música un poco más profunda. No me alejo de todo el espectro urbano y todo lo que yo he aprendido durante estos años y la música contemporánea. Al final no quiero hacer un disco vintage, por decirlo así, quiero que tenga lamento”, adelantó.

The Foo Fighters

Gene Simmons de Kiss declaró este año que el rock estaba muerto y que quizá el último gran grupo de ese género fuesen The Foo Fighters. No son precisamente artistas nuevos, pero han sabido mantener el interés y llenar estadios, que no es poco mérito. Ya tienen single (“Shame Shame”), lo han presentado en Saturday Night Live y prometen no olvidar pasar por nuestro país. El problema es que será fecha única, 15 de junio en Valencia, con todas las entradas ya agotadas. Se celebra el veinticinco aniversario de vida del grupo, todo un récord en los tiempos que corren.