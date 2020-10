Adam McKay ficha a medio Hollywood para el reparto de su próxima película

El cineasta estadounidense Adam McKay ('La gran apuesta', 'Vice', 'Hermanos por pelotas') y el gigante audiovisual Netflix han conseguido algo que, a día de hoy, muy pocos lograrían. Ambos reunirán en su próxima película a un reparto en el que lo raro será ver a alguien desconocido.

El pasado jueves se supo que el próximo trabajo de McKay, que ha sido capaz de sumergir al espectador en lo más crudo de la política y, a la par, optar por el humor más absurdo para entretenerle, tiene ahora entre manos el título 'Don't Look Up', que parece que se acercará más a la comedia.

Sin embargo, no solo se conoce el nombre que llevará el filme, sino que el director y guionista de la película contará en su reparto con los consoladísimos rostros deLeonardo DiCaprio, Meryl Streep y Cate Blanchett y Jennifer Lawrence.

Pero no solo estos tres oscarizados rostros estarán en la cinta, sino que también se verá al aclamado actor franco-estadounidense de 24 años Timothée Chalamet ('Call me by your name'), Matthew Perry ('Friends', 'The Odd Couple'), Rob Morgan ('Cuestión de justicia', 'Greyhound'), Jonah Hill ('El lobo de Wall Street', 'Supersalidos'), Himesh Patel ('Tenet', 'Yesterday') y el actor francés Tomer Sisley ('Mesías').

Asimismo, tal y como confirmó Netflix, la película contará con dos personajes muy populares del cuarto arte. El cantante de hip hop Kid Cudi y la diva del pop Ariana Grande también estarán en la cinta.

'Don't Look Up': un cometa se acerca y solo pueden salvarnos *coge aire* 💫Leonardo DiCaprio 💫Jennifer Lawrence 💫Rob Morgan 💫Meryl Streep💫Cate Blanchett💫Jonah Hill💫Himesh Patel💫Timothée Chalamet💫Ariana Grande💫Kid Cudi💫Matthew Perry💫Tomer Sisley pic.twitter.com/yV8PyAfB4G — Netflix España (@NetflixES) October 14, 2020

La historia, que aún se desconoce si solo se podrá ver vía 'streaming', tiene un presupuesto de 75 millones de dólares (63,7 millones de euros), según el medio 'The Wrap'. Sin embargo, se desconoce cuánto se habrá pagado por el reparto.

Películas de Adam McKay

McKay, creador de películas y series, como la aclamada 'Succession' (2018), también dirigió otros títulos como 'El vicio del poder' ('Vice', en versión original, 2018), en el que contó con grandes nombres como los de Christian Bale, Amy Adams, Sam Rockwell y Steve Carello; así como 'La gran apuesta' ('The Big Short', 2015), con Christian Bale, Ryan Gosling y Brad Pitt.

Gracias a la última, McKay ganó un premio Oscar en la categoría de mejor guion adaptado, por la que también fue nominado a mejor director. En el caso de 'Vice', recibió tres nominaciones: a mejor película, mejor guion original y mejor director.

De qué trata 'Dont' Look Up'

En el caso de 'Don't Look Up', el argumento se centra en la historia de dos científicos que descubren que un meteorito caerá en la Tierra en seis meses y deben advertir del peligro a una población que no es precisamente muy receptiva a la llegada del Apocalipsis. Serán Lawrence y DiCaprio los que den vida a los dos investigadores.