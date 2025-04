El reguetón, método de moda para aprender español en China

Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) asegura que el interés creciente en la cultura y la lengua española y la poca oferta de cursos está llevando a la población de China a aprender el idioma a través de canales alternativos, como el reguetón.



El artículo científico de la investigadora del departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la UPF, Li Yaun-Cloris, y publicado en la revista 'Language and Intercultural Communication', ha analizado 60 traducciones de dos traductores no profesionales en la plataforma NetEase Cloud Music (NECM), la principal plataforma de música en 'streaming' del país asiático.



Los resultados indican que los traductores utilizan distintas estrategias de mediación intercultural en sus traducciones, como la adaptación de metáforas y el uso de eufemismos, para facilitar la comprensión de su público e incluso sortear la censura de algunos términos.



La investigadora ha encontrado, en las canciones estudiadas, 183 ítems con especificidades culturales, es decir, conceptos específicos de la cultura hispana que no tienen un equivalente chino. "Los traductores también acompañan los textos traducidos con anotaciones o comentarios para explicar los elementos culturales hispánicos a la audiencia china", explica Yuan-Cloris.



El estudio concluye animando a los profesionales de la enseñanza de idiomas a que incentiven la autonomía de los estudiantes promoviendo su implicación en actividades lúdicas que incluyan la lengua que estén aprendiendo.