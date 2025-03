El regreso triunfal de Andris Nelsons: excelencia sinfónica en Ibermúsica

Mucha era la expectación por los dos programas que la mítica Gewandhausorchester de Leipzig dirigida por su titular, Andris Nelsons, iba a ofrecer en el ciclo de Ibermúsica en el Auditorio Nacional de Madrid los días 25 y 26 de febrero. Y desde luego, lo menos que podemos decir es que no nos defraudaron. La orquesta más antigua del mundo, fundada por un grupo de comerciantes en 1746, sigue a día de hoy con una actividad trepidante tanto con actuaciones en música sinfónica como en ópera, alcanzando las 200 representaciones anuales.

La obra elegida para abrir el primer concierto fue “La rueca de oro” op. 109 de Antonin Dvorak, compuesta en 1896 y estrenada en junio del mismo año en una sesión semipública en el Conservatorio de Praga y posteriormente el 26 de octubre en Londres. Tras la fructífera etapa estadounidense, el compositor emprendió el viaje de regreso a su país el 30 de abril de 1895. Unos meses después empezó a interesarse por la obra del poeta Karel Jaromir Erben, inspirada muy a menudo por leyendas del acerbo popular centroeuropeo en general y checo en particular. “La rueca de oro” es el tercero de los cinco poemas sinfónicos que escribió el compositor basándose en baladas de Erben y cuyo resto de títulos son: “El duende de las aguas”, “La bruja del mediodía”, “La paloma del bosque” y “El canto del héroe”.

La obra que nos ocupa narra la tremenda historia de una envidia desatada: una mujer con dotes de brujería decide suplantar a su hijastra, que va a casarse con el rey. Con la ayuda de su hija, mata a la joven, le corta manos y pies y le saca los ojos tras lo cual, toma su apariencia. Consigue su propósito pero un mago encuentra el cuerpo y decide hacer justicia: el medio será una rueca de oro. No sigo narrando porque el cuento es bastante más interesante que la música. La verdad es que si uno piensa que lo último que compuso el bueno de Dvorak en EEUU fue su “Concierto para violonchelo”, no cabe más que deducir que la vuelta a casa, desde el punto de vista de la creación, le sentó como un tiro.

¿Por qué ha escogido esta obra de limitado interés Andris Nelsons? Pues por varias razones, probablemente, de las que podemos adivinar alguna: porque se interpreta muy raramente y siempre gusta conocer nuevo repertorio; porque con algo había que “rellenar” el programa y junto a la 4ª Sinfonía de Mahler, que es un peso pesado, mejor no programar algo que compita claramente en calidad; porque es una obra amable; porque se crea una simetría con el programa del día siguiente, que empieza con una breve obra de Mahler y dedica la segunda parte a una sinfonía de Dvorak; y sobre todo, porque permite ver maravillosamente la “mercancía”, es decir, permite el lucimiento de todas las secciones y todos los solistas. Y en efecto, aquello fue un despliegue de medios por parte de toda la orquesta: desde la fastuosa sección de trompas, pasando por una maderas perfectamente empastadas con unos solistas impresionantes -mención para la solista de corno inglés- hasta el poderío de las cuerdas quue hicieron alarde de un legato impecable, o el sonido redondo y vibrante de trompetas, trombones y tuba, aquello fue como subirse a un Rolls y dejarse llevar. No cabe duda de que el interés se desplazó de la partitura a los intérpretes en una obra que precisamente utiliza mucho los colores orquestales y las dinámicas extremas para evocar situaciones y personajes mediante secciones contrastantes, todo ello aderezado con toques orientalizantes provenientes del folclore. Estuvo muy bien para hacernos la boca agua pensando en lo que podía ser esa Cuarta Sinfonía de Mahler.

Pero antes de pasar al Mahler quizá es momento de dedicar algunas líneas a Andris Nelsons. El letón, actual titular de la Gewandhausorchester desde 2017 y de la Boston Symphony Orchestra, es uno de los mejores directores de la actualidad. Sobrio de gestualidad -incluso podríamos decir que no es un estilista del gesto, de éstos que “seducen” por su coreografía o por sus estilizados movimientos- la eficacia de sus indicaciones, su solidez en la concepción de las obras y la expresividad que transmite quedan fuera de toda duda. La prueba son versiones como tuvimos la oportunidad de escuchar en el Auditorio Nacional. La combinación de su saber hacer junto al instrumento que dirige dio como resultado una de las mejores interpretaciones de la Sinfonía n.º 4 en Sol Mayor de Gustav Mahler que se puede imaginar. Del corpus sinfónico de Mahler quizá sea ésta la más luminosa y “feliz”, a pesar de esos toques grotescos y esas nada veladas alusiones a la muerte del segundo movimiento. Original en cuanto a la estructura, en el último movimiento -con soprano- que también es mayormente lento y termina en una bellísima difuminación de tiempo y sonido marcada por un “Muy tierno y lleno de misterio hasta el final”, retoma el quinto lied de “Des Knaben Wunderhorn”. Compuesta en un periodo de mucho trabajo como director de la Ópera de Vienta, pero también feliz por su encuentro con Alma, Mahler escribió esta sinfonía entre los veranos de 1899 y de 1900, momentos en que podía consagrarse completamente a sus partituras.

Desde el comienzo del primer movimiento “Reflexivo, sin apresuramiento” pudimos deducir, gracias a esa mínima respiración -casi “vienesa”- en la primera frase de los violines, que íbamos a disfrutar de una versión llena de detalles sabrosos, equilibrio y precisión. Y así fue. Nelsons ofreció una lectura llena de alegría pero también de delicadeza, de buen gusto, de cuidado en las articulaciones y de expresividad pero sin ningún amaneramiento excesivo. Demostró ser un maestro de ese rubato tan complicado en Mahler, porque la dosificación exacta siempre es complicadísima, del dibujo de esos mil contrapuntos, que sonaron siempre equilibrados y claros. En cuanto a la orquesta -de enorme efectivo, como prescribe Mahler- la respuesta inmediata y perfectamente ejecutada a sus indicaciones hizo tanto de este movimiento como de los demás un prodigio de precisión. Impresionante la amplitud del sonido en todas las secciones, con esa cuerda tan redonda y bien empastada, esos metales y esa percusión infalible, siempre exactos (madre mía, qué primer trompa) y bien dosificados. E imposible destacar a un solista o una sección porque todos tienen tal nivel de calidad que sería injusto hacerlo.

El segundo movimiento “En tempo moderato, sin prisa” es una especie de vals combinado con una suerte de danza macabra. Para lograr ese efecto siniestro, Mahler escribe para un primer violín en scordatura, es decir afinado de otra manera, en este caso, un tono más alto de lo habitual, lo que explica por qué el concertino cambiaba de instrumento. Nelsons no ocultó el carácter grotesco de la partitura pero en su justa medida, sin ningún exceso y apoyándose en la definición de esos pequeños glissandi de varios instrumentos con un impecable buen gusto. De nuevo, la atención al detalle, a cada pequeña dinámica y a las diferentes articulaciones simultáneas con una ejecución de pasmosa claridad fueron una constante hasta esa impresionante y maravillosa coda final, como suspendida en el tiempo, que un desaprensivo de ésos que no se pierden un concierto estuvo a punto de arruinarnos con su móvil. Andris Nelsons, de rictus habitualmente sonriente, se giró con mirada proporcionalmente iracunda al desacato y mantuvo el acorde en pianissimo hasta que paró el infame sonido para continuar con los últimos compases, ese final repentino e inesperado antes de uno de los movimientos más conmovedores de la historia de la música.

El “Lleno de calma. Poco adagio” en manos de Nelsons y la Gewandhaus fue un momento realmente único y magistral, de los que quedarán en la memoria de los que tuvimos la suerte de estar allí como una referencia interpretativa. Nelsons imprimió a esos fraseos interminables toda la tensión que requieren sin perder nunca el lirismo y consiguiendo la sensación de quietud, toda la expresividad pero con la contención justa para no desbordar en sentimentalismos. Se trata de un movimiento extremadamente difícil por la gran gama de dinámicas en pianissimo y la enorme precisión que se requiere de cada miembro de la orquesta para que aquello parezca algo que fluye natural y despreocupadamente, y hay que decir que fue un momento de una intensidad y una belleza apabullantes, en el que Nelsons, que fue un genio gestionando la tensión del movimiento, nos hizo respirar con él y con su orquesta. No podemos dejar de señalar el excelente cometido de la solista de oboe, que en este caso fue la española Inmaculada Veses. El final “siempre retenido”, “hasta extinguirse por completo” fue un instante asombroso de sabiduría musical y de perfecta culminación de un momento musical fuera de serie. Pero ahí también, justo entre los dos últimos movimientos apareció la psicópata narcisista que no puede vivir sin ser el centro: una señora gritó “¡Bienvenidos a Madrid!” por dos veces. Hombre, la cosa es amable, pero ya llevaba un rato abroncando a la concurrencia y estorbando a quienes estaban más próximos, quienes comentaron que el estado etílico de la citada era descriptible. Yo creo más bien que hay quien tiene tendencia a ser asesino en serie pero finalmente decide hacer otra cosa, como montar un partido político o ir a conciertos; básicamente porque así fastidian a más gente y además, les sale gratis.

Por suerte, lo que sucedía en el escenario era tan poderoso que pronto pasó la desazón con el comienzo del cuarto movimiento “Muy apacible”. La soprano que se encargó de trasladarnos a esa morada celestial -en la que incluso se bebe vino, no se crean- fue la alemana Christiane Karg, a la que hemos tenido ocasión de escuchar con la ONE y también en el Ciclo de Lied, pero no tanto como quisiéramos, porque realmente es fantástica, y así estuvo junto a la Gewandhaus. Toda la belleza, sosiego, alegría y luminosidad del Paraíso nos fue transmitida con encomiable talento, conocimiento, expresividad y emoción por Nelsons y los suyos hasta ese final mantenido por los excelentes contrabajos de la Gewandhaus y que se cierra en un pianissimo infinito. Casi tanto como ese impresionante momento en el que Nelsons mantuvo sus brazos en alto durante no pocos segundos y que mantuvo en vilo y en silencia a todo el auditorio, aún pasmados por el milagro que acababan de escuchar.

Como decíamos, había cierta simetría entre los programas de ambos conciertos, así que el segundo comenzó con “Blumine” de Mahler. Partitura concebida en principio como segundo movimiento de la Primera Sinfonía y que en ese lugar se mantuvo en las interpretaciones de la obra hasta 1896, parece que el compositor la llegó a considerar un “error de juventud” y decidió extirparla. Fue en 1966 cuando el investigador y biógrafo de Mahler, Donald Mitchell, encontró el manuscrito en la Universidad de Yale. Aunque el autor la desestimara, se trata de una obra llena de encanto y delicadeza, como las florecillas a las que alude su título. Para quienes asistimos a ambos conciertos, este comienzo supuso una especie de continuo con el anterior, un lazo que nos unía con la atmósfera creada la víspera. Estupendo el solo de trompeta que canta el tema principal al inicio de la obra. Sin embargo las trompas no estuvieron al nivel sideral de la víspera, con otro solista. La lectura de Nelsons encandiló de nuevo por su cuidado fraseo, las dinámicas que obtiene de la orquesta -particularmente esos pianissimi y los crescendi- y su búsqueda de una expresión lírica sin llegar a extremos. Citemos al otro solista de oboe, también español, Javier Ayala-Romero, que estuvo fantástico.

Aunque quien suscribe sea devota de Félix Mendelssohn, hay que reconocer que el “Concierto para dos pianos n.º 1 en Mi mayor” no está entre lo más granado de su producción. Obra burbujeante y llena de pasajes en los que lleva al límite la velocidad y el entendimiento de los pianistas, aunque muy agradable y, cómo no, bien escrita a sus sorprendentes 14 años, no alcanza el nivel milagroso de sus Sinfonías para cuerda, de la misma época. Según escribo esto pienso que realmente lo incomprensible es que a esa edad compusiera obras maestras, como hizo con las citadas Sinfonías o “El sueño de una noche de verano”. En este concierto se deja llevar sin duda por su facilidad al teclado y por las ganas de asombrar a los oyentes. El dúo formado por los hermanos holandeses -perdón, neerlandeses, no vayamos a tener conflicto diplomático- Lucas y Arthur Jussen fue el encargado de acometer la tarea de brillar al máximo, y así lo hicieron. Acreedores de un mecanismo portentoso y seguramente con un trabajo de concertación digno de encomio tras de sí, a juzgar por lo impecable de los pasajes paralelos a tempos de velocidad vertiginosa, los Jussen destacaron por su virtuosismo y su amplio sonido. Bien es verdad que, faltó la finura de que siempre hace gala Mendelssohn, y la contundencia y el metrónomo ganaron a la respiración natural, pero esto se debe achacar también casi con seguridad a un número de ensayos más que limitado -a cuya cuenta ponemos también algunos pequeños desajustes-, mal habitual de nuestra época cada vez que hay un solista junto a una orquesta, por mucho que se trate de la Gewandhaus. En el segundo movimiento “Adagio non troppo”, pudimos apreciar el bien cantado fraseo y el hermoso sonido de Lucas Jussen en toda su extensa primera intervención, y su cierta superioridad en buen gusto y delicadeza respecto a su hermano. Aún así, en la parte final de este movimiento, consiguieron un precioso pianissimo mientras acompañaban a las maderas que cantaban el tema principal. El tercer movimiento se coronó en una explosión de virtuosismo, que recibió una inmensa ovación del respetable, al que los Jussen respondieron con un sinfín de sonrisas y una obra de calidad más que cuestionable pero infalible para hacernos disfrutar de sus cualidades pianísticas: “Strausseinander”, una paráfrasis-refunche de melodías de “El murciélago”, de Igor Roma.

Turno para una gran obra de Dvorak en la segunda parte: su “Sinfonía n.º 8 en sol mayor op. 88”. Compuesta entre el verano y el otoño de 1889 en su residencia estival de Vysoká, en ella el compositor pretende reafirmar su nacionalismo utilizando profusamente temas folclóricos tras ciertas disputas con su editor alemán, que se empeñaba en germanizar su nombre. Pero el exceso de identitarismo lleva a donde lleva incluso en música, y, muy personalmente, agradecería un poco menos de folclore y temas populares en esta sinfonía, que contiene muchos bellos temas y también más de una y de dos reiteraciones, y hasta pesadeces varias. Por suerte, la interpretación de la Gewandhaus y de Andris Nelsons extrajo lo mejor de la partitura, que realmente es mucho. La sana alegría que inunda el primer movimiento “Allegro con brio” estuvo interpretada con las cualidades que pudimos apreciar la víspera: un estupendo fraseo, un perfecto manejo del rubato y de las respiraciones, una impecable gestión de las dinámicas y de los puntos culminantes y un equilibrio fabuloso entre secciones, fuera cual fuera su cometido.

En el bucólico segundo movimiento destacaron de forma particular los clarinetes, que dieron una auténtica lección desde el comienzo, con ese tema folclórico de color siniestro contrastando con la evocación ornitológica de las flautas, hasta ese diminuendoque alcanzó un pianissimo casi imposible en la sección final. Una vez más, disfrutamos del empaste de esa cuerda fraseando el acompañamiento en escalas descendentes del tema principal del “Adagio” en las maderas, que reaparecería al final de forma invertida en la orquestación. Un solo inopinado de timbal, que terminó su redoble antes de tiempo, delató, una vez más, cierta carencia de ensayos, a pesar de lo cual es impresionante lo que consiguió Nelsons en cuanto a colores y dinámicas.

El tercer movimiento, que es un Scherzo con trío escrito a tiempo de vals a ⅜ fue uno de los mejores momentos de la sinfonía en cuanto al impulso musical, el fraseo y la precisión de cada detalle. Fantástico Nelsons en ese Trío con los acentos desplazados, en el que hizo sentir la zozobra de no saber muy bien dónde cae el tiempo fuerte del compás en un principio, pero es sólo una ilusión, porque quienes deben marcar el tempo de forma obstinada, no nos abandonan nunca. Y qué buen gusto demostró en esa vuelta a la primera sección , con ese ligero rubato, lleno de languidez y abandono.

El último movimiento “Allegro ma non troppo”, el más conocido de la obra, fue una demostración más de la solidez y calidad de esta orquesta. Desde la fanfarria inicial con esas trompetas perfectas, pasando por esos chelos cantando el tema principal con un maravilloso legato, hasta los cambio de tempo o los contrastes de carácter, todo fluyó con esa seguridad, elegancia, equilibrio y gusto por hacer música que habíamos podido degustar ya el día anterior. En definitiva, dos grandes conciertos en los que la Gewandhaus de Leipzig ha dado muestra de su calidad indiscutible y Andris Nelsons ha dejado patente por qué es uno de los directores más afamados. Y por supuesto, con el regalo de una Cuarta de Mahler de las que quedan grabadas a fuego.