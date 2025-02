Regresa a las pantallas 'La chica de nieve': segunda temporada para la saga de Javier Castillo

Después del éxito de la primera temporada, ahora llega a Netflix 'La chica de nieve 2: el juego del alma', basada de nuevo en la saga de novelas del escritor Javier Castillo, quien considera que el resultado de la adaptación a la pantalla vuelve a ser "un espectáculo".



El reparto de la serie, que ha sido presentada este martes en Málaga, donde se ha rodado y está ambientada, está encabezado, como en la primera entrega, por Milena Smit, que encarna a la periodista Miren Rojo. "He intentado en esta temporada partir de otra base que no fueran mis propias emociones para no llevarme el personaje a casa y para poder disfrutar del rodaje", ha afirmado a los periodistas Smit a su paso por la alfombra roja.



Ha añadido que, gracias a los compañeros del equipo y, en especial, al protagonista masculino, interpretado por Miki Esparbé, "se ha construido un universo increíble en el rodaje y se ha podido trabajar con las emociones del personaje dejándolas luego en el set". "En esta temporada veremos a una Miren más trabajada sobre todo a nivel emocional, pero le dura poco, porque cuando llega un caso especial para ella juega más a favor de la víctima y al final pone en riesgo su propia vida. Este es el espíritu de Miren. Yo la admiro, pero a veces corre demasiados riesgos", ha señalado la actriz.



Miki Esparbé ha calificado a su personaje, Jaime, como "un tío al que le gusta escuchar, entender y acompañar". "Hay algo de Jaime en lo que me reconozco, pero es un tipo capaz de hacer lo que sea por su vocación. A mí me encanta mi trabajo, pero no sé si llegaría a ese extremo", ha apuntado Esparbé.



El periodista de investigación al que interpreta "es arrastrado por el personaje de Milena, que es un tsunami al que te tienes que agarrar o te ahogas", según el actor, feliz por sumarse "a una familia tan grande de la primera temporada, que ya iba sola", y que le ha recibido "con los brazos abiertos".

Javier Castillo, satisfecho

Javier Castillo ha vuelto a trabajar de la mano de los guionistas en la adaptación de su novela y considera que "el resultado es un espectáculo, y no solo está el libro, sino el viaje emocional que provoca el juego en Miren". "Hemos trabajado igual que en la primera temporada, con el equipo de guionistas, capítulo a capítulo, construyendo la trama e intentando mantener la esencia de la novela, pero buscando que la historia creciese más para que llegase más lejos que la primera".



Ahora, cuando acaba de producirse el estreno mundial en Netflix el pasado 31 de enero, está todo el equipo "a ciegas" esperando comprobar la acogida que tendrá y Castillo subraya que "ojalá se pueda conseguir que haya una tercera temporada".



"No sabemos si habrá tercera, pero mi tercer libro tiene ese viaje final del personaje de Miren, hacia la redención y hacia sanarse, que creo que lo necesita, y sería una manera increíble de cerrar la gran herida del personaje de Belén Millán y ese viaje personal que ha experimentado Miren", ha señalado el escritor.

Villagrán repite en el reparto

Esa policía llamada Belén Millán la lleva a la pantalla Aixa Villagrán, quien apunta que en la primera temporada interpretó a un personaje "del que empezaba a vislumbrarse que estaba frustrada por no resolver los casos, mientras que en esta segunda temporada abandona porque prefiere delegar".



Con el personaje de Milena Smit tiene "una relación entre maternal y al mismo tiempo de no soportar que Miren, una periodista becaria, le pise los talones y se le adelante". "Me gusta más esta temporada, con más escenas largas, de actores, sin miedo a los diálogos largos, y muy sobria", admite Villagrán, que define la serie como "un 'thriller' poco usual, además capitaneado por actrices mujeres".