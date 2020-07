Sorpresas en el cartel del Mad Cool 2021: nuevo cabeza de cartel y grandes bajas

Los festivales de música han sido de los grandes perjudicados por la pandemia del coronavirus. El periodo estival es su principal temporada pero, debido a la crisis, todos han cancelado sus ediciones de este verano. Sin embargo, algunos como el Mad Cool Festival, ya comienzan a anunciar su carteles para 2021, con sorpresas.

Aunque el evento madrileño y uno de los más multitudinarios del territorio nacional ha tratado de agarrarse al cartel que tenía preparado para esta edición, ha tenido que anunciar las bajas de algunos de los artistas más esperados.

Este miércoles, la organización del Mad Cool ha anunciado gran parte de su oferta -en torno al 70%- para la edición del verano de 2021, que se celebrará durante cuatro días, del 7 al 10 de julio.

En concreto, el festival de la capital mantiene buena parte de los rostros de la edición aplazada de 2020 como los estadounidenses The Killers, Twenty One Pilots, Faith No More, Deftones y Pixies y a los británicos Mumford & Sons, Foals y Placebo al frente del cartel.

Red Hot Chili Peppers, en el Mad Cool 2021

Las sorpresas llegan con un nuevo cabeza de cartel. La banda de funk rock californiana formada en 1983 Red Hot Chili Peppers estará en el escenario del Mad Cool, previsiblemente, el próximo sábado 10 de julio de 2021.

La banda liderada por el carismático Anthony Kiedis y que cuenta con once discos, publicó su último álbum en 2016, 'The Getaway', pero con uno de los espectáculos más llamativos de la escena musical, ha creado himnos como 'Under the Bridge' (1991), 'Can't Stop' (2002) o 'Californication' (1999), entre tantos.

No obstante, no todo son buenas noticias para los seguidores de grandes grupos o artistas internacionales. Las bajas más destacables respecto al cartel de 2020 son las de la diva del pop de Pensilvania (EEUU) Taylor Swift, una de las artistas emergentes más potentes de la actualidad, Billie Eilish, o la banda de rock fundada en Nashville (Tennessee) Kings of Leon.

Además de estos, por el momento el Mad Cool contará con otros nombres como los de Alt-J, Jamie Cullum, Nina Kraviz, Major Lazer, Leïti Sene, entre otros.

Precio de las entradas del Mad Cool 2021

La venta de las entradas para la edición del Mad Cool de 2021 se ha iniciado este mismo miércoles a las 12:00 horas.

Los precios de los tickets se mantendrán en 75€ (+ gastos de gestión) pero, hay varias opciones:

Los abonos de tres días , en cualquiera de sus versiones, cuestan 179€ (+ gastos de gestión).

, en cualquiera de sus versiones, cuestan 179€ (+ gastos de gestión). Las entradas VIP : 150€ (+ gastos de gestión).

: 150€ (+ gastos de gestión). Los abonos VIP : 400€ y 450€ (+ gastos de gestión), para tres y cuatro días respectivamente.

: 400€ y 450€ (+ gastos de gestión), para tres y cuatro días respectivamente. Los packs Fnac de cuatro días se mantendrán en 195,99€.

El festival ha asegurado en un comunicado que, por el momento, su edición de 2021 seguirá teniendo lugar en el recinto de IFEMA-Valdebebas al norte de Madrid, aunque se pretendía que la de este verano fuese la última, tal y como contó 'Vozpópuli'. Además, próximamente se completará el cartel con los artistas que faltan por anunciar.