El Real Madrid anuncia que Aitana no actuará en el Santiago Bernabéu en junio

El Real Madrid ha confirmado este lunes, a través de un comunicado oficial, que los conciertos de Aitana previstos para el próximo verano en el estadio Santiago Bernabéu no se celebrarán. La cantante catalana tenía programadas dos fechas, el 27 y 28 de junio de 2025, en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol.



"El concierto que Aitana tenía previsto celebrar en el estadio Santiago Bernabéu no podrá llevarse a cabo en la fecha programada", señala el escrito del club. Además, el Madrid ha querido agradecer públicamente "la profesionalidad de Aitana y de todo su equipo, así como la ilusión con la que han trabajado durante estos meses", y ha dejado claro que espera poder contar con ella en el futuro: "Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración", añade.

La cancelación se debe a los problemas de insonorización que sigue arrastrando el remodelado Bernabéu, que ya ha obligado a suspender o trasladar otros conciertos previstos para los próximos meses. De hecho, hace apenas unas semanas, Lola Índigo también cambió de escenario, trasladando su show al estadio Riyadh Air Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid.

Nuevas fechas y localización de los conciertos de Aitana

Así, la cantante ya informó en su página web oficial que los próximos conciertos serán el 30 y 31 de julio, en el Metropolitano. Además, en su cuenta de Instagram grabó un vídeo explicando lo sucedido: "Es uno de esos vídeos que no nos gustan a ninguno, pero es inviable hacer los conciertos en el Bernabéu. Lo he intentado hasta el final. No sabéis lo que he desvivido cada días hasta que pasó todo, pero hay cosas que no están en mi mano. Vengo con una solución y los shows se pasarían al 30 y 31 de julio, más de un mes después", aseguró Aitana este mismo lunes.

"Sé que va a ser muy complicado volver a llenar dos estadios. De hecho solo quería hacer uno porque me parece muy complicado llenarlo después de todos los cambios. He intentado hacer lo máximo hasta el final, pero me parecía muy injusto que se quedara alguien fuera. Prefiero jugármela y que no se llene. No quería no hacer ningún show", se lamentó la cantante en el vídeo difundido.