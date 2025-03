La reacción de Demi Moore tras perder el premio a Mejor actriz: críticas y aplausos a partes iguales

Hace tan solo unas horas, el Teatro Dolby de Los Ángeles acaparaba todas las miradas al reunir a las mayores estrellas del cine del momento. Tras acoger la 97ª edición de los Premios Oscar, son muchos los momentos destacables de la gala que, momentos después, ya dan de qué hablar. Lo más comentado son, como siempre, los premios otorgados y las películas reconocidas por la academia. Anora se ha llevado el premio a la Mejor película, Sean Baker por este mismo filme a Mejor dirección, Adrien Brody a Mejor actor y Mikey Madison a Mejor actriz.

De esta manera, este último galardón ha provocado una de las reacciones más polémicas y a la vez aclamadas en las redes sociales. Como es habitual, al anunciar el nombre de la ganadora, todas las nominadas eran mostradas en pantalla, algo que permite ver sus respuestas al conocer a la vencedora. Con Karla Sofía Gascón, Cynthia Erivo, Fernanda Torres, Mikey Madison y Demi Moore pendientes del anuncio, la reacción de esta última ha sido el foco de todas las miradas.

La reacción de Demi Moore

Nominada por ‘La sustancia’, película aclamada por la crítica en la que se destacan características como su “ferocidad” a la hora de representar como “la industria del entretenimiento traumatiza a las mujeres” -tal y como han informado Screendaily y The New Yorker-, Demi Moore no ha conseguido hacerse con la estatuilla a Mejor actriz. El filme tan solo ha conseguido ganar el premio a Mejor maquillaje y peluquería, quedando fuera y al margen de las grandes categorías.

Tras conocer el nombre de Mikey Madison por Anora como vencedora, la actriz no ha sido exagerada en su reacción, pero esta no ha pasado desapercibida para los telespectadores. La estadounidense no pudo evitar levantar las cejas al sorprenderse por la decisión de la academia, gesto que fue acompañado por una rápida contracción de labios, gesto del que hablan los profesionales como algo propio en situaciones de estrés y malestar. Posteriormente, la actriz se recomponía y aplaudía al igual que el resto del Teatro Dolby a Madison, que daba su discurso de agradecimiento.

De igual manera, los seguidores de la gala no han criticado -en su mayor parte- la reacción de Demi Moore, sino que la apoyan y se encuentran de acuerdo con ella. Los mensajes de apoyo han sido multitudinarios, basados sobre todo en el mensaje que lanzan cada uno de estos filmes. Mientras que muchos afirman y celebran la crítica lanzada por Coralie Fargeat contra la presión hacia las mujeres, también rechazan la apología de la prostitución que muchos ven en Anora.